Gli alberghi del Salento pronti a ospitare anche i nostri amici a quattro zampe

L’economia deve ripartire. Il motore Italia va riacceso. Ne sanno qualcosa di albergatori. E tutti gli operatori turistici. La speranza di poter ripartire e tornare a lavorare è grande. Ora gli alberghi sono tutti chiusi. Siamo in periodo di guerra. Ma si deve lavorare anche in guerra. Nessuno sa quando finirà la pandemia. Gli albergatori stanno ancora aspettando delle linee-guida da seguire. Per ora è tutto vago, non c’è nulla di ufficiale. Il Ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, ha lanciato delle ipotesi sul turismo ‘di prossimità’ per quest’estate. Nero su bianco non c’è nulla, zero, nessuno ha comunicato nulla.

Si ipotizza, nell’ambiente e ufficiosamente, che la stagione potrebbe aprirsi a giugno. Ma sempre con aperture ridotte, perché ci sarà il problema dei buffet, delle stanze, di come gestire le presenze in spiaggia, della impossibilità di far svolgere eventi. Dalla Puglia, in modo particolare del Salento, la direzione della catena alberghiera internazionale: CDSHotel, hanno voluto sottolineare:” Noi siamo pronti a riaprire. I nostri clienti più fedeli ci chiamano. Vogliono sapere quando possono tornare. Sono già arrivate richieste dai Paesi europei e dagli USA. Per aprire ci vogliono, però, regole chiare da parte dello Stato. E vogliamo essere sollevati da qualsiasi responsabilità. Ovviamente si potrà riaprire solo prendendo tutte le precauzioni contro il virus.

Siamo convinti che parecchi clienti vogliano tornare”. Ma anche qui la burocrazia è infernale. Ricordiamo che le nostre strutture danno lavoro diretto e indiretto a circa mille famiglie. “Il problema è che non c’è un quadro chiaro sulle modalità. Ogni ente locale ha il suo protocollo. E sono troppi, c’è molta confusione”. Dalla direzione della CDSHotel, fanno sapere che in alcune strutture, prima tra tutte il villaggio Alba Azzurra, a Torre Dell’Orso, che saranno ammessi cani di piccola taglia per garantire vacanze felici a tutta la famiglia. Alba Azzurra si trova a due passi dal Sito di interesse comunitario di Torre dell’Orso con la sua splendida baia sabbiosa e i faraglioni delle Due Sorelle e a poche centinaia di metri dalla Grotta della Poesia a Roca Vecchia.

Aperto anche il quattro stelle Grand Hotel Riviera, a Santa Maria al Bagno, a due passi dal Parco di Porto Selvaggio dove l’amico a quattro zampe sarà ben felice di fare lunghe passeggiate assieme alla sua famiglia. Anche il Marenea Suite Hotel a Marittima di Diso, un cinque stelle vista mare immerso tra ulivi e macchia mediterranea e realizzato sulla scogliera terrazzata della Costa adriatica, accoglierà i piccoli amici a quattro zampe. Infatti, ci tengono compagnia, ci fanno sorridere, ci capiscono quando siamo tristi e molto spesso ci fanno le coccole per tirarci su, ascoltando anche i nostri sfoghi. Sono i piccoli amici a quattro zampe che stanno diventando sempre più preziosi in questi tempi di lockdown.

Jimmy Pessina