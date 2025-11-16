Giuseppe Cutraro vince l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC

Giuseppe Cutraro, napoletano di Francia, vince l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC, il campionato con più gare al mondo

Giuseppe Cutraro, classe 1988, napoletano dei Quartieri Spagnoli e proprietario di Gruppo Peppe, dal 2020 in Francia con ben 8 sedi tra Parigi e Lyon, si è aggiudicato il Campionato Mondiale Pizza DOC – Pizza DOC World Championship 2025, undicesima edizione della rassegna dedicata al Mondo Pizza.

“La pizza mi ha cambiato la vita, ho girato il Mondo attraverso la pizza ed è la pizza che mi ha formato e mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Sono fiero di essere riuscito a sdoganare lo stereotipo del napoletano dei Quartieri Spagnoli senza destino e senza futuro, quello te lo crei, ti rimbocchi le maniche. A 18 anni vivevo in un basement a New York, da solo, e sognavo un giorno come questo. Sono un pizzaiolo napoletano contemporaneo, per me la pizza è del popolo e deve restare tale, ma siamo nel 2025 e ho deciso di apportare dare il mio tocco moderno alla tradizione” ha affermato Giuseppe Cutraro, fresco Campione Mondiale Pizza DOC 2025.

Giuseppe Cutraro ha vinto con una pizza semplice ma rivisitata. Tra le 4 categorie top, Cutraro ha vinto la categoria Pizza Classica con una pizza provola e pepe con un pomodoro San Marzano arrostito al forno, con aggiunta di un pomodoro confit all’uscita.

Al secondo posto assoluto si è classificato Vincenzo Abbate, pizzaiolo napoletano con omonima pizzeria ad Aversa, in provincia di Caserta, che è risultato essere vincitore della categoria Pizza Contemporanea.

Terzo posto assoluto, invece, per Daniele Gagliotta, pizzaiolo napoletano d’America già vincitore assoluto del CMPD 2024, che è risultato essere vincitore della categoria Pizza a Ruota di Carro.

Questo posto assoluto, infine, per il francese di Strasburgo Pierre James Quirin, vincitore della categoria Pizza Margherita DOC.

Una vittoria ottenuta su poco più di 1000 pizze sfornate da circa 600 concorrenti. Numeri per l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC che lo rendono tra i campionati di pizza, se non il primo in assoluto al Mondo, con il maggior numero di competizioni affrontate durante la gara. I concorrenti sono arrivati al NEXT di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, da tutte le regioni d’Italia ma soprattutto da oltre 30 Paesi di tutto il Mondo. Tantissimi concorrenti, infatti, sono arrivati da USA, Australia, Portogallo, Brasile, Argentina, Canada, Cile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panama, Korea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta ma soprattutto da tutta Europa.

Un’edizione da record, quindi, supportata appieno dalla dall’amministrazione comunale di Capaccio, dalla Provincia di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Camera di Commercio di Salerno.

Organizzato da Accademia Nazionale Pizza DOC, ente di formazione guidato dal presidente Antonio Giaccoli, l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC si è tenuto da martedì 11 a giovedì 13 novembre 2025 negli spazi del NEXT – Nuova Esposizione ex Tabacchificio, a Capaccio – Paestum.

“L’undicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC è quella dei record. Siamo riusciti a diventare il Campionato Mondiale della Pizza con il maggior numero di competizioni al mondo tenute dagli oltre 600 concorrenti. Un traguardo che diventa subito un nuovo punto di partenza per tutti noi. Un numero enorme di partecipanti, per le aziende in Expò e soprattutto per i visitatori – ha affermato entusiasta il patron Antonio Giaccoli – Vedere persone partecipare da 30 Paesi esteri rappresenta il fatto che stiamo lavorando bene. L’Accademia ed il Campionato Mondiale Pizza DOC contribuiscono a valorizzare il Made in Italy ed il ruolo del pizzaiolo nel mondo”

Un’edizione resa possibile anche al supporto di aziende leader del settore come Mulino Caputo con le sue farine, i prodotti caseari di Latteria Sorrentina, il pomodoro San Marzano di Solania, i prodotti conservieri di Carbone Conserve, i forni elettrici di Sa.Car Forni, le impastatrici di Mecnosud, l’hotellerie di De Luca – Attrezzature per la ristorazione, gli abiti professionali di Divise e Divise, la mozzarella di bufala di Sorì.

Aziende partner a cui si vanno aggiungere le circa 70 aziende che hanno colorato gli spazi fieristici dell’Expò DOC.

Questi i vincitori di tutte le categorie in gara:

Pizza Classica , ovvero la pizza specialità del concorrente; 1. Giuseppe Cutraro , 2 ex aequo Simone Magliulo e Andrea Mazzucca, 3 ex aequo Alberto Paolino e Gannaro Arrichiello;

, ovvero la pizza specialità del concorrente; 1. , 2 ex aequo Simone Magliulo e Andrea Mazzucca, 3 ex aequo Alberto Paolino e Gannaro Arrichiello; Pizza Margherita DOC , anche senza rispettare il disciplinare STG; 1. Qurin Pierre James , 2. Morelys Carrero, 3 ex aequo Salvatore D’Ambrosio e Cristian Nasti

, anche senza rispettare il disciplinare STG; 1. , 2. Morelys Carrero, 3 ex aequo Salvatore D’Ambrosio e Cristian Nasti Pizza Contemporanea , realizzata con tutte le moderne tecniche di impasto, 1. Vincenzo Abbate ; 2 ex aequo Andrea Lecca e Giuseppe Pasquale Ciaburri, 3 ex aequo Cosimo Chiodi e Daniele Gagliotta;

, realizzata con tutte le moderne tecniche di impasto, 1. ; 2 ex aequo Andrea Lecca e Giuseppe Pasquale Ciaburri, 3 ex aequo Cosimo Chiodi e Daniele Gagliotta; Pizza a Ruota di Carro , la classica pizza napoletana dal diametro tra i 35 ed i 40 cm, 1. Daniele Gagliotta , 2 ex aequo Pietro Musto e Salvatore Lo Faro; 3. Espedito Ammirata;

, la classica pizza napoletana dal diametro tra i 35 ed i 40 cm, 1. , 2 ex aequo Pietro Musto e Salvatore Lo Faro; 3. Espedito Ammirata; Pizza in Teglia , ovvero la classica pizza a fette; 1. Vincenzo Marco Della Rocca , 2. Antonio Gargiulo, 3. Fabio Strazzella;

, ovvero la classica pizza a fette; 1. , 2. Antonio Gargiulo, 3. Fabio Strazzella; Pizza in Pala , la classica pizza scrocchiarella; 1. Felice Mellone , 2. Davide Montalbano, 3. Paolo Valles;

, la classica pizza scrocchiarella; 1. , 2. Davide Montalbano, 3. Paolo Valles; Pinsa Romana, famosa per la sua forma ovale; 1 . Gianluca Piersanti , 2. Luigi Ontella, 3. Gabriele Ferrarese;

famosa per la sua forma ovale; 1 , 2. Luigi Ontella, 3. Gabriele Ferrarese; Pizza senza Glutine, la pizza gluten free margherita o classica; 1. Rosa Anna Citro , 2. Paolo Valles, 3. Fabio Cartone;

la pizza gluten free margherita o classica; 1. , 2. Paolo Valles, 3. Fabio Cartone; Pizza Fritta, il classico “battilocchio” o quella larga con “due pettole”; 1. Isabella De Cham , 2. Giovanni Barbieri, 3. Mario Dattilo;

il classico “battilocchio” o quella larga con “due pettole”; 1. , 2. Giovanni Barbieri, 3. Mario Dattilo; Fritti , ovvero le 3 tipologie di fritto classico e contemporaneo come il crocchè di patate, arancino e frittatina di pasta, 1. Vito Iuorio , 2. Ferdinando Gilvetti, 3. Simone Magliulo;

, ovvero le 3 tipologie di fritto classico e contemporaneo come il crocchè di patate, arancino e frittatina di pasta, 1. , 2. Ferdinando Gilvetti, 3. Simone Magliulo; Pizza Gourmet , la pizza realizzata come un piatto di alta ristorazione, sia salata che dolce, 1. Giuseppe Cutraro , 2. Carlo Cardone, 3. Durman Esquivel Quesada;

, la pizza realizzata come un piatto di alta ristorazione, sia salata che dolce, 1. , 2. Carlo Cardone, 3. Durman Esquivel Quesada; Pizza Romana a mattarello , novità di quest’anno, ovvero la classica pizza tonda romana stesa con il mattarello, 1. Vanessa Savi , 2. Giuseppe Pompamea, 3. Mattia Di Giavannantonio

, novità di quest’anno, ovvero la classica pizza tonda romana stesa con il mattarello, 1. , 2. Giuseppe Pompamea, 3. Mattia Di Giavannantonio Pizza Parigina, novità di quest’anno, uno dei pezzi di rosticceria più iconici della cucina napoletana;1. Fabio Ciano di Cianò Parigine;

novità di quest’anno, uno dei pezzi di rosticceria più iconici della cucina napoletana;1. di Cianò Parigine; Pizza in Team , con più concorrenti che possono concorrere in team anche in categorie differenti, 1. New Sud con Fabio Strazzella, Alex Muscaritolo, Angelo Buzzacchino, Gabriele Ferrarese ; 2. Team Las Vegas con Antonio Mazza, Vincent Cavaleri, Cosimo Chiodi, Gianluca Abbate; 3. Cilento Pizza con Giuseppe Bonviso, Giuseppe D’Alessandro, Alberto Paolino, Gabriele Passarelli; 3 Team Romania con Iannis Antonelakis, Vlad Holicov, Simone Castaldi, Alessandro Cardone;

, con più concorrenti che possono concorrere in team anche in categorie differenti, 1. ; 2. Team Las Vegas con Antonio Mazza, Vincent Cavaleri, Cosimo Chiodi, Gianluca Abbate; 3. Cilento Pizza con Giuseppe Bonviso, Giuseppe D’Alessandro, Alberto Paolino, Gabriele Passarelli; 3 Team Romania con Iannis Antonelakis, Vlad Holicov, Simone Castaldi, Alessandro Cardone; Pizza a due , la collaborazione con uno chef o pasticcere o pizzaiolo, 1. Tamer Mohamed Ali , 2. Mohamed Moustafa E, 3. Veronica Matturo;

, la collaborazione con uno chef o pasticcere o pizzaiolo, 1. , 2. Mohamed Moustafa E, 3. Veronica Matturo; Brand di Pizzeria , un vero e proprio mini torneo tra grandi catene di pizzerie, 1. Manuè Ristorante Pizzeria di Bergamo; 2. Da Zero di Milano; 3 ex aequo Rossanos e Al Sotto Porzio di Napoli;

, un vero e proprio mini torneo tra grandi catene di pizzerie, 1. di Bergamo; 2. Da Zero di Milano; 3 ex aequo Rossanos e Al Sotto Porzio di Napoli; Pizza DOC School , ovvero il concorso dedicato agli istituti scolastici alberghieri , con l ’istituto scolastico “Ancel Keys” di CastelNuovo Cilento a vincere il primo premio;

, ovvero il concorso dedicato agli istituti scolastici alberghieri con l di CastelNuovo Cilento a vincere il primo premio; Free Style, il vero spettacolo acrobatico tra pizza e pizzaiolo, 1. Francesco Valente , 2. Alex Muscarutolo, 3. Rodny Lopez;

il vero spettacolo acrobatico tra pizza e pizzaiolo, 1. , 2. Alex Muscarutolo, 3. Rodny Lopez; Pizza più larga, la pizza dal diametro più lungo, 1. Susana Sanchez Cruz , 2. Walter Di Natale, 3. Giovanni Lisa;

la pizza dal diametro più lungo, 1. , 2. Walter Di Natale, 3. Giovanni Lisa; Pizza più veloce , la pizza stesa nel minor tempo possibile, 1. Alfio Cavallaro , 2. Luigi Pappacena, 3. Giovanni Lisa;

, la pizza stesa nel minor tempo possibile, 1. , 2. Luigi Pappacena, 3. Giovanni Lisa; Trofeo Panuozzo DOC , dedicata ad un vero e proprio fratello della pizza, 1. Fabio Strazzella , 2 Nunzio Mascolo, 3. Flavio Di Martino;

, dedicata ad un vero e proprio fratello della pizza, 1. , 2 Nunzio Mascolo, 3. Flavio Di Martino; Trofeo Pizza e Vino, novità di quest’anno, dove si celebra e si premia il pairing tra pizza e calice di vino, 1. Cosimo Chiodi , 2. Francesco Pio Comune, 3 Michele Friello

novità di quest’anno, dove si celebra e si premia il pairing tra pizza e calice di vino, 1. , 2. Francesco Pio Comune, 3 Michele Friello Trofeo Pizza e Drink, novità di quest’anno, ovvero il pairing tra pizza e cocktail, 1. Michele Friello , 2. Balazs Attila, 3. Mario Libero;

novità di quest’anno, ovvero il pairing tra pizza e cocktail, 1. , 2. Balazs Attila, 3. Mario Libero; Pizza DOC Lovers, la categoria per i pizzaioli amatoriali, 1. Antonio Castiello, 2. Alessandro Memoli, 3. Massimo Esposito.

Tra le tante menzioni speciali, ricordiamo:

Miglior Pizzaiolo Estero 2025 – Pierre James Quirin

Pierre James Quirin Miglior Pizzaiola Doc 2025 – Isabella De Cham

Isabella De Cham Pizza DOC Special 2025 – Giuseppe Cutraro

Alle categorie in gara si aggiunge poi Pizza DOC Social. Tutte le pizze in gara fotografate dall’11 al 13 novembre saranno inserite in un album apposito condiviso sui canali facebook del Campionato. Dal 20 novembre alle 23.59 del 5 dicembre il pubblico potrà votare la pizza preferita e scegliere il vincitore della categoria. La foto che avrà ricevuto il maggior numero di like, sarà la vincitrice della categoria. Il vincitore sarà premiato il 10 dicembre in occasione dei Pizza DOC Awards 2025, che si terranno al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Oltre 100 tra giornalisti di settore e foodblogger hanno valutato le pizze in gara. “E’ stato un Campionato davvero speciale. Si respirava un clima entusiasmo, sia da pizzaioli giovani che meno giovani, ma anche da parte dei giudici, infatti non ho percepito affatto chiusura, anzi c’è stata una volontà di confrontarsi, di capire. C’è stato sicuramente un salto di qualità incredibile” ha affermato la presidente di giuria Antonella Amodio, vero punto di riferimento per l’informazione food&beverage. Il giornalista Alfonso Del Forno, invece, è stato il giudice della sezione Pizza senza glutine.

Direttore tecnico della gara è stato Marco Di Pasquale, maestro pizzaiolo coadiuvato dai docenti della Accademia Nazionale Pizza DOC.

Durante i 3 giorni di gara sono tornati i DOC Talk, i workshop di approfondimento condotti da Luca Fresolone, meglio conosciuto sui social come “La cucina del Presidente”. Protagonisti del format sono stati il giornalista Luciano Pignataro, la presidente di giuria Antonella Amodio, il giornalista Vincenzo Pagano, i libri dell’Accademia Nazionale Pizza DOC con Errico Porzio, Salvatore Lioniello, Cristian Zaghini, gli chef stellati Peppe Guida e Paolo Gramaglia, i food creator Gegè di Eat Food Porn e Giuseppe e Federica di Il mio viaggio a Napoli, la rucola della Piana del Sele di Ortomad, la pizza napoletana con prodotti al 100% campani e la Regione Campania, diversi incontro con onlus e cooperative sociali dedicata al supporto di bambini con disabilità e pizzaioli sordomuti.

Una kermesse enorme che permetterà al vincitore Giuseppe Cutraro di guardare al futuro con un entusiasmo maggiore soprattutto dopo essersi aggiudicato il titolo di vincitore assoluto dell’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC – Pizza DOC World Championship.

Redazione Centrale TdG