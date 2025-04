Giro di boa per il progetto Terra d’Arte

Da Col Vetoraz sbarcano le sculture lignee dell’artista bellunese Beppino Lorenzet

Terra d’Arte, è il nome della felice iniziativa pensata da Col Vetoraz per avvicinare vino e arte, accendendo un dialogo virtuoso tra eccellenze. Il progetto arrivato al suo quarto anno di vita, ha raccolto in quest’arco di tempo entusiasti consensi e apprezzamenti dal pubblico in visita, e si appresta ora ad un altro giro di boa. Fino al prossimo luglio infatti, una nuova esposizione occupa gli spazi della Sala Accoglienza. Si tratta delle installazioni di scultura dell’artista bellunese Beppino Lorenzet.

I suoi soggetti sono generalmente figure umane, maschili e femminili, spesso unite a dettagli che rimandano a ricordi dell’infanzia contadina, come funi consunte, vecchi chiodi, muri scrostati, crepe rabberciate, angoli strappati dal vento. Luci e ombre completano le opere di Lorenzet, che prendono vita assumendo, a seconda del soggetto, linee morbide o severe, tratti sobri o caricati di particolari.

Tre le creazioni che si potranno ammirare da Col Vetoraz, tutte a soggetto femminile; Anna figura intera in legno di cirmolo cm. 140, Cristina, busto di donna in legno di noce cm 120, dipinto esternamente come fosse ferro e infine Laura, figura intera distesa cm 220 in legno di tiglio. Tutte le opere sono state realizzate con modelle.

Lorenzet è un autodidatta, con trascorsi di atleta (marcia in montagna) ed alpino. La sua carriera ha inizio nel 1980. Frequesta svariati corsi di scultura, perfezionandosi nella tecnica di lavorazione e intaglio del legno. Nel corso degli anni viene a contatto con numerose realtà artistiche e culturali anche internazionali, che gli permettono di arricchire la sua forma espressiva. Recentemente si è concentrato sulla tecnica di alto e basso rilievo, dando vita a opere anche di grandi dimensioni lavorando il legno di olmo, cirmolo, noce o tiglio. Negli anni ha partecipato a numerose personali e collettive in Italia e in giro per il mondo in diversi paesi come Brasile, Stati Uniti, Svezia, Finlandia, Germania e Giappone.

C’è una stretta corrispondenza tra un’opera d’arte e il vino, data da un elemento tangibile e condiviso: la materia prima.

“Come un’artista conosce e rispetta la materia di partenza che plasma per dar vita alle opere che sono la sua voce espressiva – spiega Loris Dall’Acqua a.d. ed enologo di Col Vetoraz – così noi, stagione dopo stagione seguiamo con amore, cura ed ascolto l’evolversi della nostra materia prima, dalla terra fino al calice, con un costante atto di difesa delle nostre origini. Solo così il vino che otteniamo ha in sé quell’armonia, equilibrio ed eleganza che sono la chiave della sua piacevolezza.”

Vi invitiamo a vivere questa emozionante esperienza raggiungendo il punto più alto dell’intera denominazione, dove ha sede Col Vetoraz, per una indimenticabile immersione a cinque sensi tra diverse espressioni di eccellenza; il territorio del Valdobbiadene DOCG, oggi Patrimonio UNESCO, gli spumanti di Col Vetoraz e le sculture di Giuseppe Lorenzet.

Per informazioni: accoglienza@colvetoraz.it – www.colvetoraz.it

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Redazione Centrale TdG