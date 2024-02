Il prossimo 24 marzo si celebrerà la dodicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. Promossa da Ferdinando Buonocore, Fausto Bortolot con Artglace e Longarone Fiere Dolomiti, questa giornata sarà un’occasione unica per omaggiare uno dei prodotti gastronomici più amati in tutto il mondo e il sapere artigiano e lo sviluppo della tradizione gastronomica del settore. Da Nord a Sud dell’Italia e in tutta Europa, il gelato artigianale sarà indiscusso protagonista con una serie di eventi, incontri ed iniziative rivolte agli appassionati di tutte le età. E, ovviamente, con coni e coppette, che quest’anno saranno al gusto “Gaufre de Liège”: un gelato a base neutra aromatizzato con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre (waffle), scelto come Gusto dell’Anno 2024 dal Belgio, che sarà proposto nelle gelaterie nella sua ricetta originale o in creative varianti.

PARTNERSHIP. Assaggiare il Gusto dell’Anno sarà semplice: decine, infatti, le gelaterie che aderiranno alla prossima edizione del Gelato Day. A partire da quelle inserite nella prestigiosa Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, che anche quest’anno ha rinnovato la sua partnership con la Giornata Europea del Gelato Artigianale. Un altro importante partner per l’edizione 2024 sarà l’Associazione Italiana Gelatieri e il suo evento “Gelato a primavera”, che dal 1986 coinvolge i gelatieri di tutta Italia nell’offrire gelato agli alunni delle scuole elementari e materne per promuovere, in modo semplice ma sempre molto apprezzato, uno dei prodotti di eccellenza del made in Italy. Inoltre, ConGelato sosterrà il Gelato Day durante la seconda edizione della Milano Gelato Week, in programma dal 10 al 14 aprile 2024. Non solo: la dodicesima edizione del Gelato Day vedrà anche la partecipazione di Confartigianato Nazionale che da sempre sostiene la Giornata Europea del Gelato Artigianale coinvolgendo tutti i suoi associati regionali e provinciali in iniziative e campagne, ACOMAG – Associazione Nazionale Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato, CNA, Comitato Gelatieri Campani, Conpait Gelato – Confederazione Pasticceri Italiani, Federazione Italiana Gelatieri, G.A. – Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di produzione propria, G.A.T. – Gelatieri Artigianali del Triveneto, Ilgelatoartigianale.info, Maestri della Gelateria Italiana, SIGEP – Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group.

IL VIDEOCONTEST. Dopo il successo delle prime due edizioni, anche per il 2024 Artglace invita i mastri gelatieri di tutta Europa ad aprire le porte dei loro laboratori e mettersi in gioco con il videocontest dedicato al Gusto dell’Anno. I partecipanti si sfideranno a colpi di creatività per realizzare un video della durata massima di 90 secondi in cui mostrare la realizzazione di “Gaufre de Liège”, utilizzando gli ingredienti previsti dalla ricetta ufficiale. La partecipazione, gratuita e aperta a tutti i gelatieri europei, sarà valida dal 1° marzo sino al 30 ottobre 2024: i video saranno poi valutati da una giuria di esperti, chiamata a esprimere un voto sulla base di alcuni criteri, ovvero originalità della presentazione, qualità del video, illustrazione del processo produttivo del gusto “Gaufre de Liège”, estetica e decorazione della vaschetta. I primi tre gelatieri europei classificati saranno premiati nell’ambito della cerimonia di presentazione della tredicesima edizione del Gelato Day, che si terrà alla Fiera di Rimini in occasione di SIGEP 2025 (regolamento completo disponibile sul sito ww.gelato-day.com). E non finisce qui: tutti i video ricevuti da Artglace saranno pubblicati sul canale YouTube del Gelato Day, dando la possibilità a tutti i golosi del mondo di entrare nei laboratori e scoprire il lavoro, la maestria e la creatività che stanno dietro ad un’ottima vaschetta di gelato.

Non solo: saranno infatti numerose le iniziative che in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale animeranno tutta Italia ed Europa tra gusto, solidarietà e cultura.

«Manca davvero poco all’attesissima nuova edizione del Gelato Day. Il calendario di attività per celebrare questa eccellenza gastronomica continua ad infittirsi e per questo siamo estremamente grati a tutti i gelatieri e a tutti i nostri partner che, anno dopo anno, sempre più numerosi, continuano a confermare il sentimento comune legato al gelato artigianale e ad impegnarsi al nostro fianco per promuovere e valorizzare un prodotto di elevata qualità, capace di unire le persone. Questo non solo in Italia, ma in tutta Europa e oltre – afferma Domenico Belmonte, Presidente di Artglace. Senza dimenticare il concorso aperto a tutti i gelatieri europei: un’opportunità unica per immergersi nella creatività degli artigiani del gelato, permettendo di scoprire non soltanto tecniche e ingredienti, ma anche i volti e le storie di tutte le persone che si celano dietro a un eccellente gelato artigianale».

Tutti gli aggiornamenti sulla dodicesima edizione del Gelato Day sono disponibili sul sito www.gelato-day.com e sulle pagine ufficiali del Gelato Day su Facebook (@24MarzoEuropeanGelatoDay), Instagram (@Gelato_Day) e YouTube (https://www.youtube.com/c/GelatoDay).

Tutte le gelaterie d’Italia e d’Europa sono invitate a aderire all’edizione 2024 del Gelato Day registrandosi sul sito www.gelato-day.com e segnalando tutte le iniziative in programma per il 24 marzo 2024.

Info: www.gelato-day.com

Redazione Centrale TdG