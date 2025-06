Gin Mare protagonista a Torino con Villa Mare per The World’s 50 Best Restaurants

L’Arte dell’Ospitalità Mediterranea conquista il capoluogo piemontese

Gin Mare si è affermato come protagonista assoluto dell’edizione torinese di The World’s 50 Best Restaurants, portando nel cuore del capoluogo piemontese la sua inconfondibile visione dell’ospitalità mediterranea attraverso Villa Mare, un format esclusivo che ha trasformato l’arte dell’accoglienza in un’esperienza di eccezionale raffinatezza.

L’evento ha registrato un successo straordinario, accogliendo oltre 250 ospiti in un ambiente che ha saputo incarnare perfettamente l’essenza del brand: quella Mediterranean Attitude che fa di ogni incontro un momento autentico di condivisione e calore umano.

Villa Mare: manifesto contemporaneo del vivere mediterraneo

Villa Mare rappresenta la più pura espressione dell’anima di Gin Mare: uno spazio immersivo dove mixology d’autore e alta cucina si fondono per dare forma a un’ospitalità genuina, calda e coinvolgente. Non si tratta semplicemente di un evento, ma di un vero e proprio manifesto contemporaneo del vivere mediterraneo, dove il tempo si dilata e ogni istante si trasforma in un ricordo indelebile.

L’esperienza è stata impreziosita dalla presenza di Massimo Bottura, chef patron dell’Osteria Francescana e leggenda della cucina pluristellata, che ha curato il food pairing dell’intera serata. Tra le creazioni iconiche servite a passaggio, ha spiccato “Non è una cozza”, una rivisitazione contemporanea del paesaggio adriatico, con granchio blu, capasanta, mezzancolla e seppia serviti con crema affumicata e mela bruciata.

Immancabile, ovviamente, il “Tortellino modenese”, servito in showcooking con un’emulsione di Parmigiano Reggiano 36 mesi.

A fianco di Bottura, Ago Perrone e Giorgio Bargiani – il celebre duo del Connaught Bar di Londra (13° nella classifica dei The World’s 50 Best Bars) – hanno firmato una drink list d’eccezione ispirata alle ricette simbolo del bar londinese e al menu. Quattro signature cocktail creati per l’occasione hanno raccontato, ognuno a modo suo, l’essenza di Gin Mare: dall’infusione con olio d’oliva e aghi di pino in “Oops I dropped the olive” al tocco balsamico ed erbaceo di “Balsamic & Gin”, passando per il twist esotico del “Mediterranean Collins” fino ad arrivare alle note agrumate e solari di “Un Paloma a Capri”.

Il risultato è stato un racconto che fluisce armonioso come un’onda, travolgendo gli ospiti con la sua energia e fondendo magistralmente ricerca, creatività e autentico spirito mediterraneo.

Una partnership di eccellenza

Il successo di Villa Mare trova le sue radici in un’affinità profonda tra Gin Mare e The World’s 50 Best Restaurants, uniti dalla comune volontà di celebrare chi fa dell’ospitalità un gesto di bellezza, calore e autenticità. Questa visione condivisa ha dato vita a una partnership pluriennale che vede Gin Mare come sponsor ufficiale del prestigioso The Art of Hospitality Award.

Il riconoscimento va oltre il semplice servizio impeccabile: premia chi sa creare legami autentici, curare ogni dettaglio e far sentire ogni ospite parte di una grande famiglia, trasmettendo quel senso di appartenenza sincero che rappresenta il cuore pulsante della cultura mediterranea.

Wing conquista l’Art of Hospitality Award 2025

Durante la cerimonia ufficiale di The World’s 50 Best Restaurants è stato annunciato il vincitore del The Art of Hospitality Award 2025: Wing, ristorante di Hong Kong guidato dallo chef Vicky Cheng. Nato come esperimento su invito all’interno del locale Vea, Wing è divenuto uno dei punti di riferimento assoluti per la cucina cinese contemporanea, distinguendosi per la straordinaria capacità di fondere radici culturali profonde e tecniche d’avanguardia in un servizio impeccabile, raffinato ma profondamente umano.

Gin Mare: l’essenza del Mediterraneo in una bottiglia

Con le sue botaniche mediterranee selezionate – dall’oliva Arbequina al rosmarino, dal basilico al timo – Gin Mare racchiude in ogni bottiglia l’essenza autentica del Mare Nostrum: una celebrazione dell’ospitalità genuina, del piacere di condividere momenti speciali, del tempo prezioso dedicato agli altri.

