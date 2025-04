Gin Mare e il prestigioso The Art of Hospitality Award

Nel Mediterraneo, l’ospitalità non è solo un gesto, ma un’arte raffinata che trasforma ogni incontro in un’esperienza indimenticabile. Gin Mare, il distillato che ha catturato l’essenza del Mare Nostrum nella sua iconica bottiglia, rinnova con entusiasmo la sua partnership con The World’s 50 Best Restaurants per celebrare The Art of Hospitality Award, il prestigioso riconoscimento che premia chi eleva l’accoglienza a forma d’arte suprema.

Un legame naturale: Gin Mare e l’ospitalità mediterranea

La filosofia di Gin Mare è radicata profondamente nella tradizione dell’ospitalità mediterranea, dove accogliere significa condividere momenti autentici. Come il Mediterraneo stesso, Gin Mare unisce diversità e armonia in un equilibrio perfetto di sapori e sensazioni.

L’ospitalità è il cuore pulsante del DNA di Gin Mare, il gin che non è solo una bevanda, ma un invito a entrare nel mondo del Mediterraneo, dove ogni sorso racconta una storia di condivisione e convivialità. Sponsorizzare The Art of Hospitality Award significa celebrare chi, come Gin Mare, crede che accogliere sia un’arte da coltivare con passione.

Questa visione si manifesta in ogni elemento del brand: dalle botaniche selezionate con cura – come il rosmarino, il timo, il basilico e l’oliva arbequina – alla ritualità dell’aperitivo mediterraneo, un momento di connessione e piacere condiviso che rappresenta l’essenza stessa dell’ospitalità.

La “Med Attitude”: più di uno stile, una filosofia di vita

Ciò che rende unico Gin Mare è la sua “Med Attitude”: uno stato d’animo che celebra il piacere di stare insieme, la bellezza della lentezza e l’importanza dei dettagli. Gli stessi valori si ritrovano nei ristoranti più apprezzati al mondo, dove l’ospitalità trascende il semplice servizio per diventare un’esperienza immersiva. Come un perfetto padrone di casa mediterraneo, Gin Mare valorizza il momento dell’incontro, trasformando ogni occasione in un’esperienza memorabile, esattamente come fanno i migliori ristoranti del mondo premiati con The Art of Hospitality Award.

Gastronomia e Gin Mare: un connubio naturale

La gastronomia rappresenta uno dei pilastri più importanti per Gin Mare. Con il suo bouquet aromatico inconfondibile e il suo carattere mediterraneo, questo distillato è ideale per accompagnare e sublimare ogni viaggio culinario.

Compagno perfetto dei piaceri della tavola, Gin Mare è dedicato a chi vive la cucina come espressione artistica e trasforma ogni momento conviviale in una celebrazione dei sensi, un’esperienza da assaporare e ricordare.

I maestri dell’ospitalità: un’ispirazione continua

I vincitori delle passate edizioni incarnano questa filosofia dell’accoglienza che tanto risuona con i valori di Gin Mare:

2024 – Plénitude (Parigi) : Un santuario dell’arte culinaria francese dove ogni dettaglio è curato con precisione maniacale, offrendo un’esperienza intima e raffinata che rispecchia l’attenzione che Gin Mare dedica ad ogni botanica.

: Un santuario dell’arte culinaria francese dove ogni dettaglio è curato con precisione maniacale, offrendo un’esperienza intima e raffinata che rispecchia l’attenzione che Gin Mare dedica ad ogni botanica. 2023 – Alchemist (Copenhagen) : Un approccio olistico all’ospitalità che trasforma la cena in un viaggio multisensoriale, proprio come Gin Mare trasforma l’aperitivo in un rituale che coinvolge tutti i sensi.

: Un approccio olistico all’ospitalità che trasforma la cena in un viaggio multisensoriale, proprio come Gin Mare trasforma l’aperitivo in un rituale che coinvolge tutti i sensi. 2022 – Atomix (New York) : La capacità di fondere tradizione e innovazione in un equilibrio perfetto, celebrando le radici culturali mentre si guarda al futuro, esattamente come Gin Mare reinterpreta la tradizione mediterranea in chiave contemporanea.

: La capacità di fondere tradizione e innovazione in un equilibrio perfetto, celebrando le radici culturali mentre si guarda al futuro, esattamente come Gin Mare reinterpreta la tradizione mediterranea in chiave contemporanea. 2021 – Steirereck (Vienna): La dedizione all’autenticità e al territorio, valori che Gin Mare condivide profondamente nella sua filosofia produttiva e nella selezione delle botaniche.

Verso Torino 2025: l’attesa cresce

Mentre il mondo gastronomico volge lo sguardo verso Torino, sede della prossima edizione dei The World’s 50 Best Restaurants a giugno 2025, Gin Mare si prepara a celebrare ancora una volta chi sa trasformare l’ospitalità in un’arte sublime.

Chi saprà incarnare al meglio l’essenza dell’accoglienza? Chi riuscirà a trasformare il semplice atto di servire in un’esperienza indimenticabile?

Gin Mare invita tutti gli appassionati a seguire con attenzione l’assegnazione di The Art of Hospitality Award, un riconoscimento che celebra chi, come il brand mediterraneo, crede che nell’ospitalità si nasconda il segreto del vero bon vivre.

L’appuntamento è a Torino, dove la “Med Attitude” di Gin Mare incontrerà ancora una volta l’eccellenza della ristorazione mondiale, in un omaggio all’arte di accogliere che promette di lasciare un segno indelebile.

Il Mediterraneo in una bottiglia

Gin Mare non è solo un gin, ma un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Le botaniche come l’oliva Arbequina, il basilico, il rosmarino e il timo, selezionate dalle terre fertili di Grecia, Italia, Spagna e Francia, conferiscono al gin il suo carattere distintivo. Ogni bottiglia è frutto di una lavorazione artigianale, con macerazione delicata e distillazione indipendente di ogni botanica, per esprimere al meglio le qualità uniche di ciascun ingrediente.

Gin Mare continua a portare l’autentico spirito del Mediterraneo nei calici di tutto il mondo.

