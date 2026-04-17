Giandujotto di Torino IGP: superate le opposizioni, ora la parola passa a Bruxelles

Il Giandujotto di Torino si avvicina al riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta (IGP) europea. Con il provvedimento prot. n. 137622 del 23 marzo 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha concluso l’esame delle opposizioni, giudicando adeguate le controdeduzioni presentate dal Comitato Giandujotto di Torino. Il dossier è ora pronto per essere trasmesso alla Commissione Europea.

Nel corso dell’istruttoria, alcune osservazioni sono state accolte, tra cui la concessione di periodi transitori fino a 15 anni per l’uso di denominazioni già in commercio, anche da parte di aziende come Lindt & Sprüngli Spa. Altre criticità riguardavano il disciplinare e la compatibilità con norme esistenti, poi risolte con l’aggiornamento delle percentuali degli ingredienti.

L’iter, avviato nel 2017, ha attraversato una lunga fase di confronto, rallentata anche dalle osservazioni del gruppo Lindt, e si è sbloccato definitivamente nel 2024 grazie alla mediazione degli enti territoriali e al supporto delle istituzioni locali. Decisivo il contributo della Camera di commercio di Torino e del Laboratorio Chimico, che hanno accompagnato il percorso sin dall’inizio.

L’11 marzo 2025 si è svolta la riunione di pubblico accertamento, con la verifica della conformità del disciplinare alle tecniche tradizionali. Il 29 maggio 2025 la domanda è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, completando la fase nazionale.

Il disciplinare definisce un prodotto dalla forma a prisma triangolare con spigoli arrotondati, peso tra 4 e 12 grammi (fino a 16 per quelli artigianali) e un profilo aromatico dominato da nocciola tostata, cacao e vaniglia. Tra gli ingredienti principali figurano la Nocciola Piemonte IGP (30–45%), zucchero e cacao, mentre è escluso il latte in polvere per mantenere la ricetta originale.

Le istituzioni hanno sostenuto il percorso: il ministro Francesco Lollobrigida ha definito il giandujotto “un’eccellenza identitaria del Made in Italy”, mentre il presidente Alberto Cirio ha sottolineato il valore della valorizzazione delle produzioni locali.

Molto attesa anche la dichiarazione di Guido Castagna, presidente del Comitato Giandujotto di Torino IGP: “Il 2026 sarà l’anno del giandujotto IGP”. Una previsione che oggi appare concreta, con il passaggio a Bruxelles ormai avviato.

La Commissione europea valuterà ora la richiesta nella fase istruttoria, con tempi stimati tra sei e dodici mesi. In caso di esito positivo, il Giandujotto di Torino diventerà la decima IGP del Piemonte e la seconda italiana nel settore del cioccolato, oltre alla prima IGP europea realizzata con un’altra IGP tra gli ingredienti, la Nocciola Piemonte.

Paolo Alciati

Fonte Comitato Giandujotto di Torino IGP