Genusshaus Mount Becher: il laboratorio del gusto dell’hotel Gassenhof 4*S tra autoproduzione, territorio ed esperienza in Val Ridanna

La filosofia dell’autoproduzione dell’hotel Gassenhof trova una nuova espressione concreta nella Genusshaus Mount Becher (Casa del Gusto), progetto dei fratelli Stefan e Manfred Volgger che trasforma una passione artigianale in un luogo aperto al pubblico, dove distillati, birre, caffè e formaggi prendono vita nel cuore della Val Ridanna.

A pochi minuti dall’hotel Gassenhof, la nuova struttura dal design contemporaneo rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato oltre dieci anni fa, quando Manfred Volgger ha avviato la produzione artigianale di distillati destinata a diventare uno degli elementi identitari della struttura. Nel tempo, quella ricerca ha consolidato una filosofia fondata su autoproduzione, qualità delle materie prime e lavorazioni interne, trasformando una passione in un vero linguaggio espressivo. Oggi quella visione prende forma in un luogo accessibile agli ospiti, dove le lavorazioni possono essere osservate e comprese durante il soggiorno.

LA FILOSOFIA DELLA GENUSSHAUS: AUTOPRODUZIONE COME IDENTITÀ

Alla Genusshaus Mount Becher tutto nasce dalla volontà di valorizzare materie prime selezionate attraverso lavorazioni interne e artigianali. Questa visione riflette il percorso della famiglia Volgger, che lega la propria idea di ospitalità alla cura diretta dei prodotti e a un rapporto autentico con il territorio. Qui vengono prodotti circa venticinque tipi di grappa e liquori, le linee di gin ArGINtum, birre artigianali realizzate con l’acqua di montagna della Val Ridanna e senza additivi, oltre al caffè tostato in casa a partire da chicchi provenienti da filiere equosolidali. L’introduzione della produzione casearia, con formaggi ottenuti da latte di fieno altoatesino, completa un progetto che punta a offrire un’esperienza gastronomica coerente, trasparente e legata al territorio. Ogni lavorazione riflette una filosofia fondata su ricerca, sperimentazione e rispetto per l’ambiente, elementi che da sempre caratterizzano l’approccio dell’hotel Gassenhof e l’impronta familiare che guida le scelte produttive. Questa dimensione produttiva dialoga direttamente con la vita dell’hotel: i prodotti entrano nella proposta gastronomica e nei momenti conviviali del Gassenhof, permettendo agli ospiti di ritrovare nel piatto ciò che hanno visto nascere in laboratorio. Visitare la Genusshaus significa così comprendere l’origine dei sapori che accompagnano il soggiorno.

TRA TERRITORIO ED ESPERIENZA, UN OMAGGIO ALLA VAL RIDANNA

La Genusshaus Mount Becher è anche un racconto del territorio con nomi, ingredienti e ispirazioni che richiamano la storia mineraria e il paesaggio alpino della valle, rafforzando il legame tra produzione e identità locale. Emblematico è il riferimento al Rifugio Bicchiere, tra i più alti dell’Alto Adige, dove alcune botti di whisky affinano in alta quota, simbolo di una ricerca che unisce tradizione e visione contemporanea. Questo dialogo tra sapere artigianale e materia prima si riflette in ogni fase della lavorazione, dove scelte consapevoli e tempi lenti traducono il carattere della valle in profumi e sapori riconoscibili. Pensata come luogo di incontro e scoperta, la Genusshaus ospita visite guidate, degustazioni ed eventi privati, offrendo ai visitatori la possibilità di entrare nel cuore delle lavorazioni. Più che un semplice spazio produttivo, diventa così un’esperienza immersiva che riflette lo spirito del Gassenhof: autenticità, curiosità e piacere della condivisione. La visita si trasforma anche in un racconto del territorio: degustare significa leggere storie, tradizioni e stagionalità alpine, in un percorso che va oltre il prodotto. Per chi soggiorna in hotel, la visita diventa una naturale estensione dell’esperienza: conoscere le lavorazioni e degustare in loco rafforza il legame tra territorio e ospitalità, con prati e montagne a fare da cornice a ogni momento di scoperta.

La Genusshaus Mount Becher non è solo una casa del gusto, ma un modo di abitare la montagna: attraverso il tempo, le materie prime e il piacere della condivisione. Completa il racconto del Gassenhof trasformando il consumo in conoscenza e la degustazione in esperienza consapevole del territorio.

Redazione Centrale TdG