Genova ritorna Capitale della Vela

La Superba accoglie la penultima tappa della regata con un fitto calendario di eventi: l’arrivo da Nizza e la partenza verso il Montenegro, ma anche laboratori scientifici, incontri con i campioni, spettacoli e attività per famiglie. Al Porto Antico l’Ocean Live Park, cuore pulsante di una settimana dedicata al mare e all’ambiente

Dal 3 al 7 settembre 2025, Genova ospiterà la penultima tappa di The Ocean Race Europe, la regata che unisce sport, innovazione e tutela dell’ambiente. La flotta degli IMOCA 60 approderà al Porto Antico il 3 settembre da Nizza e ripartire verso Boka Bay il 7 settembre, trasformando la città in un grande villaggio internazionale della vela: un’occasione unica per vivere lo spettacolo della competizione e scoprire il ruolo centrale di Genova nella sostenibilità legata al mare.

Partita da Kiel, in Germania, il 10 agosto, la competizione mette alla prova la flotta degli IMOCA 60, imbarcazioni tecnologiche lunghe 18 metri, tra le più veloci al mondo. In poco più di un mese di navigazione i team percorreranno oltre 4.500 miglia nautiche, attraversando alcune delle città simbolo dell’Europa marittima: da Kiel a Portsmouth, da Matosinthos a Cartagena e Nizza, prima di approdare a Genova, da dove ripartirà il 7 settembre per la penultima tappa diretta a Boka Bay. La tappa finale, in programma dal 15 al 21 settembre, porterà le barche lungo la spettacolare Boka Bay, per una regata costiera in Montenegro, dove si concluderà questa seconda edizione europea.

In gara anche due grandi protagonisti italiani: Ambrogio Beccaria, skipper di Allagrande Mapei Racing, primo italiano a vincere la Mini Transat e oggi al timone di un progetto unico di raccolta dati sulle microplastiche, e Francesca Clapcich, velista triestina alla guida di Team Malizia, già impegnata a livello internazionale nella diffusione di buone pratiche ambientali.

Un villaggio sul mare

Dopo il successo del Grand Finale 2023, quando Genova accolse l’arrivo della regata mondiale, la Superba torna protagonista del mondo della The Ocean Race Europe, questa volta per il giro che unisce i mari d’’Europa. Per cinque giorni il Porto Antico diventerà un grande villaggio internazionale aperto a tutti. L’Ocean Live Park, cuore pulsante della manifestazione, offrirà gli Ocean Race Events: laboratori scientifici ed educativi, installazioni multimediali, concerti, incontri con i campioni e attività per famiglie e scuole. Una festa diffusa che richiama alla memoria il successo del Grand Finale 2023, quando la città aveva accolto la conclusione della regata mondiale.

Ogni giorno, dalle 14 alle 22, il villaggio sarà animato da appuntamenti che uniscono intrattenimento e divulgazione. Nell’Ocean Dome, cupola immersiva a ingresso gratuito, i visitatori vivranno proiezioni a 360° dedicate alla salute dell’oceano, mentre i più giovani potranno cimentarsi in nodi marinareschi, scoprire la biodiversità del Mar Ligure o provare a salire su un’imbarcazione grazie al villaggio della Federazione Italiana Vela.

Il Genova Blue District di via del Molo 65r diventerà laboratorio di innovazione e sostenibilità, con workshop e installazioni dedicate a nuove tecnologie per la tutela dell’ambiente marino. Non mancheranno momenti di spettacolo e musica, dal DJ set alle esibizioni live, fino al grande concerto del 6 settembre.

Il programma giorno per giorno

3 settembre

Laboratori scientifici dedicati a coralli, tartarughe marine e biodiversità del Mediterraneo.

Attività educative come “Missione Oceano – 7 sfide, 1 mare da salvare”a cura della Fondazione CIMA.

Visite guidate dal Porto Antico ai Musei di Strada Nuova.

Incontri divulgativi su benessere e cambiamento climatico con esperti e ricercatori.

Arrivo delle barche da Nizza, momento clou della giornata.

4 settembre

Laboratori creativi, tra cui la pittura su mattonelle per scoprire la biodiversità marina.

Workshop sui nodi marinareschi e visite guidate al Museo Diocesano.

Conferenze su tutela della fauna marina e turismo sostenibile.

5 settembre

Attività per bambini e famiglie, letture inclusive e laboratori interattivi.

Incontri su accessibilità, inclusione e tutela del mare con il progetto CLAPS.

“Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, protagonista Francesca Clapcich, skipper Team Malizia, prima italiana a vincere la The Ocean Race e velista olimpica, che ha annunciato la sua sfida al Vendée Globe 2028, la più estrema delle regate: il giro del mondo in solitaria e senza scalo. Galata Museo del Mare.

Serata con DJ set al Porto Antico.

6 settembre

Laboratori scientifici sulla posidonia e sul suono degli animali marini.

Cerimonia di premiazione della tappa Nizza–Genova.

Conferenze su pesca sostenibile e soluzioni basate sulla natura applicate al porto di Genova.

Grande evento musicale serale.

7 settembre

Attività creative di riciclo e laboratori marini.

Cerimonia di consegna della bandiera da Genova alla Baia di Boka .

. Partenza della flotta per l’ultima tappa verso il Montenegro, accompagnata da Sailors Parade e Dock-Out Show.

Tutti i giorni, dalle 10 alle 18, lo stand della Federazione Italiana Vela (FIV) proporrà prove pratiche di vela e un simulatore per provare l’ebbrezza della navigazione. Dal 3 al 5 settembre il Genova Blue District ospiterà inoltre stazioni esperienziali dedicate alla scienza: suoni dei cetacei, fish watching, tentacoli e immersioni nei coralli.

Il calendario dettagliato di tutti gli eventi al QR Code in calce

Genova, città faro per la tutela del mare

La presenza di The Ocean Race consolida il ruolo di Genova come capitale internazionale della vela e laboratorio di sostenibilità. La città sarà nuovamente protagonista anche a novembre con due appuntamenti di respiro globale: l’Ocean Race Summit Genova e il Generation Ocean Symposium, che riuniranno scienziati, istituzioni e giovani leader nella cornice del Blue District.

Genova conferma così la sua centralità non solo nello sport, ma anche nel dibattito internazionale sulla salvaguardia dell’oceano, già protagonista del Genova Process che ha portato alla proposta di una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Oceano all’ONU nel 2023.

Con la tappa di settembre, The Ocean Race Europe rinnova un rapporto speciale con Genova, che oggi si conferma punto di riferimento internazionale per la vela oceanica e per la tutela del mare. Non solo un palcoscenico sportivo di prestigio, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione, sostenibilità e cultura marinaresca: Genova, con la sua tradizione e la sua proiezione verso il futuro, è ormai parte integrante del viaggio di The Ocean Race e della sua missione globale per l’oceano.

Redazione Centrale TdG