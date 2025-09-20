GDF Hotel celebra con Hilton Turin Centre

GDF Hotel, tra i principali operatori del settore alberghiero in Italia, consolida la propria presenza a livello nazionale con l’apertura di Hilton Turin Centre, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per l’accoglienza d’eccellenza nel capoluogo piemontese. Con questo progetto, il Gruppo non porta soltanto un hotel a cinque stelle nel cuore della città, ma introduce uno spazio pensato come omaggio a Torino, capitale di cultura, storia e innovazione. La struttura alberghiera trova sede in un immobile di proprietà del Fondo GERAS 2, fondo di investimento immobiliare gestito da REAM SGR S.p.A.

Per celebrare l’avvio a pieno regime della struttura, è stato organizzato ieri sera un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni e delle principali autorità del territorio, tra cui Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e Sviluppo Attività Produttive e Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza, di Regione Piemonte, insieme a Michela Favaro, Vicesindaco della città di Torino, e Maria Grazia Grippo, Presidente del Consiglio Comunale cittadino, e di Alan Mantin, Vice President Development Southern Europe di Hilton. Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria ha presenziato alla serata, dando la sua benedizione a tutti gli ospiti e al personale. Un’iniziativa dal forte valore simbolico, che attraverso installazioni, atmosfere e un video-tributo dedicato alla città e all’hotel, ha raccontato il legame indissolubile tra la struttura e Torino. Non un semplice momento inaugurale, ma un vero e proprio racconto in cui l’ospitalità si trasforma in esperienza culturale e identità condivisa.

Il percorso dell’evento ha restituito, attraverso immagini, luci, suoni e sapori, la capacità dell’hotel di interpretare l’anima di Torino: una città che vive tra storia e modernità, autenticità e lusso in un equilibrio dinamico. L’esperienza, multisensoriale ed evocativa, ha offerto agli ospiti un’occasione unica per entrare in sintonia con lo spirito del luogo e con la visione che guida il progetto di GDF Hotel.

Situato in Via dell’Arcivescovado, a pochi passi da Piazza Castello, dal Museo Egizio, da Piazza San Carlo e dalla Mole Antonelliana, Hilton Turin Centre sorge all’interno di un edificio razionalista del 1953, progettato dall’architetto Emilio Decker e oggi reinterpretato in chiave contemporanea. Alla struttura è stato riconosciuto un grande valore per l’opera di interior design, che ha saputo fondere materiali pregiati e linee essenziali con richiami alla tradizione torinese, dando vita a spazi di eleganza sobria e senza tempo.

Con 175 camere – di cui 36 suite, inclusa la prestigiosa Presidential Suite con terrazza panoramica privata, bagno turco, vasca idromassaggio, cucina e salotto indipendente – l’hotel accoglie viaggiatori leisure e business. L’offerta gastronomica è guidata dal ristorante MALÌA (Head Chef Andrea Vallenzasca), che reinterpreta la cucina piemontese con contaminazioni internazionali; completano il panorama il cocktail bar Alchemy e il Dehor, giardino urbano ideale per ogni momento della giornata. A disposizione degli ospiti anche un’area benessere con vasca idromassaggio, spa e fitness centre, oltre a 11 sale riunioni e due foyer dotati delle più moderne tecnologie.

Perfettamente collegato con la città e con il Paese, Hilton Turin Centre si trova a soli 5 minuti dalla stazione Porta Nuova e a 30 minuti dall’aeroporto di Torino-Caselle.

«Con l’autunno Hilton Turin Centre entra a pieno regime e rinnova il suo impegno verso Torino: non solo un nuovo indirizzo di ospitalità, ma un luogo che dialoga con la città, accogliendone energia e bellezza e restituendole valore culturale e sociale», dichiara Guido Della Frera, Fondatore e Presidente di GDF Hotel e Gruppo Della Frera. «Vogliamo che l’hotel sia una casa aperta, inclusiva, capace di generare scambio con la comunità attraverso eventi e iniziative dedicate. Inoltre, attraverso la Fondazione Della Frera, avvieremo per tutto il 2026 campagne di raccolta fondi volte a sostenere progetti dedicati alla città di Torino e alla sua comunità, rafforzando ulteriormente il nostro legame con il territorio».

Nel solco di questa visione, GDF Hotel lavorerà per attivare progetti con Fondazione Della Frera, favorendo iniziative culturali, artistiche e sociali volte a contribuire concretamente allo sviluppo del tessuto locale e alla costruzione di una relazione duratura con la città.

“Il progetto Hilton Turin Centre rappresenta per REAM SGR un esempio concreto di come l’investimento immobiliare possa generare valore economico per il territorio. Attraverso il Fondo GERAS 2, abbiamo voluto sostenere una iniziativa che coniuga la riqualificazione urbana con una visione moderna dell’ospitalità, contribuendo alla crescita di Torino come città aperta, dinamica e attrattiva. È per noi motivo di orgoglio partecipare attivamente a un processo che rafforza il legame tra patrimonio immobiliare e comunità locale.” dichiara Oronzo Perrini, Direttore Generale di REAM SGR S.p.A.

Informazioni su Gruppo Della Frera S.p.A

Fondato nel 1990 da Guido Della Frera, Gruppo Della Frera SpA è una holding diversificata che opera nei settori immobiliare, turistico-alberghiero e ristorativo, con oltre 500 dipendenti. Il Gruppo integra società operative dedicate ai singoli business: GDF Hotel Srl (hospitality), GDF System Srl (immobiliare) e BK Food Srl (ristorazione/fast food).

GDF Hotel Srl, costituita nel 2014, è oggi tra i principali operatori del settore turistico-alberghiero in Italia e gestisce direttamente una rete di strutture in località strategiche come Milano, Sesto San Giovanni, Malpensa, Venezia, Brescia, Torino, Solbiate Olona, Lainate e Ponte di Legno, operando con marchi internazionali quali Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree, Novotel e Ibis. L’offerta spazia da dimore storiche a moderne strutture congressuali e business hotel, fino a boutique hotel di charme, garantendo ospitalità d’eccellenza per clientela leisure e business.

Nel comparto ristorazione il Gruppo gestisce ristoranti gourmet all’interno delle strutture alberghiere e opera nel segmento fast food tramite BK Food Srl, società fondata nel 2010, con due punti vendita a Dormelletto (NO) e a Cislago (Va).

La GDF System srl, costituita nel 2001, gestisce il settore immobiliare della holding realizzando sviluppando e gestendo iniziative immobiliari ed attività edilizie. L’attività della società si è concentrata nel settore immobiliare attraverso la realizzazione di iniziative residenziali, terziarie e commerciali a Milano, Brescia e Lainate, contribuendo a progetti di riqualificazione urbana.

Il Gruppo Della Frera è anche impegnato attivamente nel sociale attraverso la Fondazione Della Frera ETS, costituita nel 2024. La Fondazione, ispirata a principi e valori cristiani cattolici, ha come scopo statutario la promozione e lo sviluppo di una cultura umanistica che favorisca il benessere integrale della persona, con particolare attenzione alla crescita intellettuale, morale e spirituale della comunità.

Con una visione orientata alla crescita sostenibile e all’impegno verso i territori, Gruppo Della Frera e le sue società continuano a investire in progetti ad alto valore aggiunto, rafforzando il loro ruolo di attore di sviluppo economico, sociale e culturale.

