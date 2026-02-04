Gallery dedicata alla ricorrenza di San Faustino

BOLLICINE

LE COLTURE (VENETO) INCÀLMO

Partiamo dall’Incàlmo. Qui non ci sono regole rigide, non ci sono disciplinari stretti che tengono. È un rifermentato in bottiglia che non si interessa delle mode perché preferisce la sostanza del metodo storico. I lieviti fanno il loro lavoro in modo spontaneo. Nel bicchiere è velato, non cerca la limpidezza a tutti i costi; profuma di crosta di pane e burro. È un vino “giovane”, divertente, ma con una complessità che si svela sorso dopo sorso. Torbido e onesto allo stesso tempo. Senza filtri, letteralmente.

TENUTA DI CASTELLARO (SICILIA) MARSILI BIANCO 2021

Un vino che nasce tra mare e vulcano e sceglie la spontaneità come stile. Marsili Bianco è un Moscato Bianco frizzante ottenuto con metodo ancestrale nelle isole Eolie, dove il vento e il suolo vulcanico imprimono carattere e tensione. Il colore è leggermente velato, con bollicine leggere e vive; al naso emergono note agrumate, floreali e di lievito. Il sorso è dinamico, vibrante, con una trama sapida e minerale che rende la bevuta imprevedibile e immediata. Una bollicina fuori dagli schemi, pensata per chi ama l’autenticità e la libertà di scelta: perfetta per San Faustino, quando si brinda senza copioni.

TERRE D’AENOR (LOMBARDIA)

FRANCIACORTA DOCG BRUT

Uno spumante che punta sull’equilibrio tra carattere e finezza. Nato da Chardonnay con un tocco di Pinot Nero, matura lentamente sui lieviti, sviluppando una complessità elegante senza perdere slancio. Nel calice si presenta luminoso, con un perlage vivace; al naso emergono note di frutta bianca matura, miele e leggere sfumature di panificazione. Il sorso è armonico, con richiami di frutta secca e una chiusura lunga e avvolgente. Un Franciacorta perfetto per tutte le occasioni speciali e, naturalmente, anche per brindare a San Faustino con autonomia, stile e un pizzico di libertà.

BIANCHI E ROSATI

GAIERHOF (TRENTINO ALTO ADIGE)

LOAL MOSCATO GIALLO DOLCE TRENTINO DOC

C’è un lato leggero della dolcezza che non ha nulla di prevedibile. Loal Moscato Giallo Dolce Trentino DOC nasce da uve coltivate nelle colline trentine e racconta un’idea di piacere immediata, spontanea, quasi giocosa. Il colore è luminoso, con riflessi dorati; il profumo è intenso e aromatico, tra uva matura, frutti tropicali e sfumature erbacee. In bocca è dolce ma equilibrato, pieno e scorrevole, con una freschezza che invita al sorso successivo. Un vino pensato per il dessert, per la frutta o per abbinamenti inattesi con formaggi morbidi. Perfetto per San Faustino, quando il brindisi è un gesto libero, senza etichette.

TENUTA STELLA (FRIULI VENEZIA GIULIA) RIBOLLA GIALLA RISERVA

Qui saliamo di tono e cambiamo registro. La Ribolla Gialla di Tenuta Stella è, per definizione, “importante”. È un bianco gagliardo che nasce da terre dure, fatte di marna e arenaria, e che si prende il suo tempo: 25 giorni di fermentazione e poi 12 mesi di affinamento in tonneau. Il risultato è un colore ambrato che sembra oro, con note di albicocca disidratata, canditi e una punta di vaniglia donata dall’affinamento. È la perfetta rappresentazione del Collio: un vino che non ha bisogno di far rumore. Se gustato a fine pasto, si trasforma nel compagno ideale per la meditazione.

SAFFIRIO (PIEMONTE) LANGHE ROSATO DOC

Questo Langhe DOC Rosato nasce sulle colline piemontesi e interpreta il vitigno in chiave luminosa e immediata. Le uve, raccolte a mano e lavorate con pressatura soffice, danno vita a un rosato preciso e delicato, vinificato in acciaio per preservarne freschezza e nitidezza. Il sorso è agile, teso e gastronomico, ideale con piatti di pesce, crostacei e formaggi delicati. Un rosato che rompe gli schemi e invita alla leggerezza: perfetto per San Faustino, quando si sceglie di brindare senza etichette.

ROSSI

CAIAROSSA (TOSCANA) ESSENZIA DI CAIAROSSA 2020

Essenzia 2020 di Caiarossa è un rosso toscano che parla di identità e scelta, prodotto in edizione limitata da uve Petit Verdot in purezza. L’annata 2020 ha regalato equilibrio e maturità, con tannini morbidi e struttura profonda, frutto di un ciclo climatico armonico e di una vendemmia manuale accurata. Vinificato in legno e affinato in barrique di rovere francese, esprime un profilo intenso e definito, pensato per chi ama vini decisi e personali. Disponibile esclusivamente in formato Magnum, è il calice ideale per celebrare San Faustino con carattere: perfetto da condividere… o da godersi senza compromessi.

VECCHIE TERRE DI MONTEFILI (TOSCANA) CHIANTI CLASSICO 2021

Il Chianti Classico è il “classicone” italiano, ma senza cliché. Qui parliamo di Sangiovese puro, un vino che mette d’accordo tutti senza mai essere banale. Ha un tannino fine, ben integrato, con note di mirtillo rosso e spezie che arrivano al momento giusto. È accessibile ma raffinato. Si abbina praticamente a tutto, dai sughi di carne più ricchi ai formaggi stagionati. È il compagno versatile che si adatta al tuo umore. Una certezza in bottiglia.

FINE PASTO

TALOSA (TOSCANA)

VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE

Passiamo alla dolcezza, quella seria. L’Occhio di Pernice di Talosa è un tesoro racchiuso nel formato 0,375: una scelta precisa, perché il piacere puro va centellinato. Le uve appassiscono lentamente per mesi su graticci, e il mosto riposa per anni in piccoli caratelli di rovere. È densità liquida, un concentrato di tempo e pazienza che sprigiona aromi complessi e profondi. È il lusso di fermarsi e godersi il momento.

CORDERO DI MONTEZEMOLO (PIEMONTE) GRAPPA DI BAROLO

cdm_vini_ITA_grappa

Qui il protagonista è il Nebbiolo, trasformato in distillato attraverso una lavorazione artigianale lenta e precisa. Questa Grappa di Barolo Invecchiata nasce da vinacce fresche provenienti dai vigneti di Barolo e matura per 3/4 anni in vecchi fusti di rovere, sviluppando profondità ed equilibrio. Il colore è dorato brillante; il profilo aromatico è ampio, con note di frutta rossa e nocciola tostata. Al palato è calda, morbida e avvolgente, con una struttura importante ma elegante. Un distillato di carattere, pensato per chi ama i finali lunghi e consapevoli: perfetto per San Faustino, quando il brindisi diventa un gesto personale, non un rituale.

DIESEL FARM (VENETO) BRANDY DI ROSSO

Qui il vino diventa distillato e cambia linguaggio. Il Brandy di Rosso nasce da Cabernet Franc e Merlot e prende forma attraverso una doppia distillazione artigianale, seguita da un lungo affinamento in barrique di rovere francese. Il colore ambrato intenso anticipa un profilo aromatico profondo, tra agrumi maturi, note tostate e sfumature speziate. Il sorso è ricco e stratificato, con un equilibrio sorprendente tra calore, dolcezza e tensione aromatica. Prodotto in sole 450 bottiglie, è un distillato pensato per chi ama scelte fuori dal comune: ideale per chiudere una serata di San Faustino con carattere, senza bisogno di compromessi.

FOLLADOR PROSECCO DAL 1769 (VENETO) GRAPPA DI PROSECCO

La chiusura in bellezza. Questa Grappa di Prosecco a 40° è il frutto di un’arte distillatoria che non corre. 18 mesi di invecchiamento in rovere di Slavonia le conferiscono un profilo morbido, agrumato ed estremamente elegante. Non è un distillato da bere velocemente per concludere la cena; è un rito, un atto di consapevolezza. Si sorseggia a fine giornata, rigorosamente lontano dai pasti, quando le luci si abbassano e il rumore del mondo fuori si placa. È il momento in cui tiri le somme, rifletti su quello che è stato e ti godi quell’ultima nota agrumata che resta persistente. Il modo migliore per mettere il punto.

PODERI LUIGI EINAUDI (PIEMONTE) GRAPPA GRIMALDI DECANTER

La Grappa di Barolo nasce dalle vinacce fresche di Nebbiolo dei vigneti Einaudi, distillate secondo la tradizione piemontese in alambicchi discontinui a bagnomaria. Non è solo un distillato, ma la traduzione in spirito del carattere del Barolo: profonda, intensa, articolata. Il bouquet è ricco e riconoscibile, il sorso morbido ma deciso, capace di raccontare territorio e artigianalità con chiarezza. Una grappa di carattere, pensata per chi ama i finali lunghi e consapevoli: perfetta per chiudere una serata di San Faustino scegliendo il piacere a modo proprio.

Redazione Centrale TdG