Furore Grand Hotel torna la magia di “Nel Bluh dipinto di Blu”

Domani, sabato 14 giugno, la seconda edizione in grande stile per l’evento che lo scorso anno ha ammaliato la Costiera Amalfitana: due protagonisti, quattro mani.

Chef Enrico Bartolini e Vincenzo Russo, Resident Chef del Ristorante Bluh Furore.

Sarà una festa per tutti i sensi “Nel Bluh dipinto di Blu”, la “seconda volta” di Vincenzo Russo ed Enrico Bartolini insieme, sotto le stelle della Costiera Amalfitana, per una cena da assaporare tra memorie, visioni e suggestioni mediterranee.

Dopo il successo della prima edizione (lo scorso anno), domani, sabato 14 giugno, il Furore Grand Hotel torna a ospitare quello che sembra delinearsi come un appuntamento destinato a ripetersi: un percorso gastronomico a quattro mani, due menti e un’unica, luminosa visione che ha come protagonisti Chef Enrico Bartolini, lo chef italiano più stellato al mondo, e Vincenzo Russo, Chef Resident del ristorante Bluh Furore, una stella Michelin.

“Nel Bluh dipinto di Blu” sarà un vero e proprio spettacolo per i sensi, con momenti di showcooking e degustazioni placée, che si svolgeranno nell’abbraccio di una scenografia dal fascino senza pari: la Costiera Amalfitana, con la sua natura rigogliosa, i suoi profumi di limoni ed erbe aromatiche, e il mare che fa capolino a ogni angolo, accompagnando gli ospiti in un indimenticabile percorso sensoriale.

L’evento è stato, infatti, pensato come esperienza itinerante, che si snoderà in diverse location offrendo agli ospiti la possibilità di ammirare scorci incredibilmente romantici, grazie all’impareggiabile vista che si apre sul Borgo Dipinto di Furore, sul suo iconico fiordo (Patrimonio Unesco) e sulle limpide acque del Tirreno che è possibile ammirare da ogni punto della struttura, e il cui blu intenso ha ispirato il nome dell’evento.

Il percorso di degustazione sarà un racconto pensato per celebrare la ricchezza gastronomica della Costiera e l’autenticità della tradizione campana, rilette con la sensibilità, la maestria e la personalità di due grandi interpreti.

La serata si aprirà con un invitante aperitivo dove non mancheranno la pizza Margherita in versione mignon, la Frisella pomodoro e origano della Costiera Amalfitana, una fresca Tartelletta di ricciola marinata, uno sfizioso Cannoncino soffiato al ragù napoletano e l’Amalfi toast che strizza l’occhio ai food lover internazionali. Uno scenografico cooking show vedrà protagoniste delle ostriche freschissime e la preparazione di Sashimi mediterraneo, Tacos di grano arso e melanzane arrosto e Craquelin con crème fraîche, caviale e foglia oro.

A tavola la serata procede con un delizioso amuse bouche, l’essenziale Festival di pomodoro, per proseguire con un delicato antipasto che vede l’Orata accostata agli agrumati petali di tagete, in un contrasto cromatico dal sapore decisamente estivo. A seguire, l’elegante Riso al pomodoro verde, seppia e limone candito, elemento che conferisce al piatto un’irresistibile nota agrodolce, e il succulento Rombo chiodato accompagnato da primizie di stagione. La tradizione rivisitata chiude la cena con un dessert che è diventato un classico del Bluh Furore: Non è una pastiera.

La serata proseguirà con un momento di convivialità, tra chiacchiere e musica sotto le stelle, dove il percorso gastronomico proseguirà con altri golosi assaggi: dalla frutta ghiacciata, ai mini-babà al rhum ai deliziosi Paris-Brest. Lo spettacolo dei sensi continuerà con un secondo momento di cooking show durante il quale verranno realizzati: Crêpes con cioccolato bianco in un inedito e raffinato abbinamento al caviale Calvisius, Bomboloni farciti al momento con una ricca crema al Limoncello, per concludere con un assaggio di croccante torrone.

Furore Grand Hotel

Furore Grand Hotel esprime un modello di accoglienza contemporanea nel cuore della Costiera Amalfitana. Affacciato sul fiordo di Furore (Patrimonio Unesco), l’Hotel (cinque stelle lusso) si sviluppa su nove terrazzamenti ed è immerso in un parco di 20.000 m². Trentacinque tra camere e suite tutte con vista sul mare, molte con jacuzzi o piscina privata. Furore Grand Hotel nasce nel 2023 da un’importante opera di ristrutturazione voluta dalla famiglia Irollo de Lutiis, già attiva nell’ospitalità di alta gamma con La Medusa Dimora di Charme nella Costa del Vesuvio. Il ristorante stellato Michelin Bluh Furore, con la supervisione dello Chef Enrico Bartolini e guidato dal Resident Chef Vincenzo Russo, offre un’esperienza culinaria di eccellenza. Il Ristorante Aquarasa ha una proposta più casual e legata alla tradizione campana e napoletana. L’hotel dedica molta attenzione al benessere, grazie alla SPA Petramare (con spazi indoor e outdoor) e ai numerosi spazi outdoor dove praticare yoga, pilates e percorsi di mindfulness. L’elegante SPA offre trattamenti esclusivi firmati Valmont e una vista mozzafiato che accompagna ogni momento di relax. Furore Grand Hotel fa parte del circuito Small Luxury Hotels of the World e della collezione Virtuoso, combinando eleganza mediterranea e design contemporaneo, e proponendosi come destinazione ideale per soggiorni esclusivi e indimenticabili.

