Francesco Ferrettini alla guida dei ristoranti del brand Fontanelle Estate

Dopo un percorso di crescita durato dieci stagioni al fianco di Daniele Canella, Francesco Ferrettini assume la guida dei ristoranti del brand Fontanelle Estate, La Colonna, Osteria Il Tuscanico e il fine dining una stella Michelin Il Visibìlio. Ferrettini: «Raccolgo il testimone con gratitudine, impegnandomi a proseguire e valorizzare questo lavoro».

I tre ristoranti di Fontanelle Estate La Colonna, nel cinque stelle Hotel Le Fontanelle, il fine dining una stella Michelin Il Visibìlio e Osteria Il Tuscanico all’interno del cinque stelle lusso The Club House, inaugurano un nuovo corso affidato a Francesco Ferrettini, classe ’86 e chef di talento cresciuto all’interno della realtà e da dieci stagioni parte integrante della brigata di cucina al fianco di Daniele Canella, che, a sua volta, ha scelto di intraprendere nuove sfide professionali. Il passaggio segna un cambio generazionale che valorizza il talento interno e dà continuità all’identità gastronomica per preservare al contempo l’eredità costruita negli anni.

Con la nomina di chef Francesco Ferrettini alla guida delle tre realtà ristorative, il brand Fontanelle Estate compie un passo naturale nella propria evoluzione, puntando su un professionista che conosce profondamente la filosofia e ne incarna lo spirito attraverso un approccio solido, contemporaneo e rispettoso delle radici territoriali, aprendo nuove opportunità di crescita. Parallelamente, si chiude un importante capitolo con la conclusione del lungo percorso professionale di chef Daniele Canella, protagonista di una stagione di grandi risultati, prima alla guida del ristorante La Colonna dal 2011 al 2021 e poi guida di Osteria Il Tuscanico e Il Visibìlio dal 2022 al 2025, differenziandosi per la grande professionalità e il massimo impegno, il cui culmine è giunto nella stagione 2023 con la conquista della stella Michelin e del premio Passion Dessert nel 2024.

«È una decisione nata dal desiderio di affrontare nuove sfide nel panorama culinario» spiega Daniele Canella. «Dopo tanti anni insieme e i risultati raggiunti, sento il bisogno di rimettermi in gioco, sia dal punto di vista personale sia professionale». Al fianco di Francesco Ferrettini, al ristorante Il Visibìlio, continuerà a esserci Federico Bernini, confermato nel ruolo di executive sous chef: una figura creativa e di comprovata capacità, in cui la proprietà ripone piena fiducia per garantire solidità e continuità al nuovo corso gastronomico. Nel ruolo di pastry chef ci sarà Vincenzo Genuardi, presente in azienda da ormai due anni, per il quale la stagione 2026 segnerà la terza collaborazione con l’hotel The Club House.

«La collaborazione con lo chef Daniele Canella, iniziata nel 2014, si è consolidata negli anni, anche quando anni dopo abbiamo assunto responsabilità diverse con il progetto dell’hotel The Club House. Tra i risultati più importanti c’è il fine dining Il Visibìlio, sviluppato anche con lo chef Giuseppe Iannotti, diventato nel tempo un laboratorio creativo dedicato alla qualità e alla ricerca gastronomica. Il futuro de Il Visibìlio seguirà la stessa direzione, con un menu al buio che valorizza materie prime eccellenti e prodotti locali. Voglio infine ringraziare di cuore Daniele Canella per il percorso condiviso e per la fiducia nel passarmi il testimone; accolgo questa opportunità con entusiasmo, con l’obiettivo di proseguire ed elevare il lavoro già avviato» afferma il nuovo chef Francesco Ferrettini.

«Un augurio a entrambi gli chef, affinché possano proseguire con successo nel loro percorso di crescita e nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi e ambizioni. Gli anni trascorsi insieme a chef Daniele Canella sono stati molto formativi e di crescita reciproca che non saranno dimenticati» sottolinea la famiglia Bolfo, proprietaria dell’intera tenuta.

BIO FRANCESCO FERRETTINI

Francesco Ferrettini, toscano, classe 1986, entrato al ristorante La Colonna come capopartita nel 2014, ha percorso un solido cammino interno fino ad assumere il ruolo di responsabile di cucina. La sua formazione si è arricchita con esperienze significative a Marina di Pietrasanta, in Versilia, e presso il Belmond Castello di Casole, che hanno contribuito a consolidare il suo approccio maturo e attento alla cucina del territorio.

Redazione Centrale TdG