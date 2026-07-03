Follador Prosecco dal 1769 ancora protagonista nel mondo del tennis

– Redazione Cenrtrale TdG –

Per il sesto anno consecutivo, l’azienda storica di Col San Martino rinnova la partnership con il Circolo Antico Tiro a Volo in occasione dell’ATV Bancomat Tennis Open WTA125

Torna l’appuntamento con l’ATV Bancomat Tennis Open WTA125, e torna anche Follador Prosecco dal 1769, che dal 13 al 19 luglio 2026 sarà sponsor tecnico della 169 edizione del prestigioso torneo internazionale femminile in scena al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Per l’intera settimana, l’azienda vinicola veneta animerà un proprio spazio dedicato all’aperitivo, dove atlete e pubblico potranno degustare la raffinata proposta dei suoi Prosecco Superiore DOCG.

Il corner Follador, situato in una delle zone conviviali del Circolo, diventerà punto di ritrovo per spettatori e protagonisti del torneo, in un’atmosfera di convivialità scandita dalle bollicine del marchio. Momento clou della presenza aziendale sarà la serata di gala del 15 luglio, nell’ambito dell’ATV Bancomat Tennis Open, un vero e proprio evento nell’evento riservato ad atlete, sponsor, ospiti e istituzioni.

“Essere al fianco di una manifestazione così prestigiosa da sei anni consecutivi è per noi un vero motivo d’orgoglio, oltre che la conferma della qualità che da sempre contraddistingue il nostro lavoro”, afferma Cristina Follador. “I nostri vini sono espressione di eleganza, passione e legame con il territorio: valori che si sposano perfettamente con lo spirito di questo sport e con il prestigio di questo torneo”.

Giunto alla sua 169 edizione e organizzato sotto il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma, Sport e Salute e FITP, il torneo si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama tennistico femminile internazionale.

La kermesse si conferma dunque un appuntamento di grande prestigio, capace di intrecciare i valori sportivi e agonistici con un forte impegno sociale, in una settimana interamente dedicata al grande tennis. Ormai parte integrante del panorama delle manifestazioni sportive di eccellenza in Italia, l’evento continua a catalizzare l’attenzione e l’entusiasmo di un pubblico sempre più ampio.

La linea di spumanti Follador si distingue per la finezza delle sue bollicine, risultato del Metodo Gianfranco Follador®, protocollo di vinificazione esclusivo che valorizza al meglio le uve Glera coltivate sulle colline patrimonio UNESCO di Conegliano Valdobbiadene. Ne nascono prodotti che portano nel mondo l’eccellenza del made in Italy, trovando la loro collocazione ideale in contesti raffinati e di grande richiamo come l’ATV Bancomat Tennis Open WTA125.

Follador è una delle aziende simbolo del Conegliano Valdobbiadene, con una tradizione vinicola che inizia nel 1769, anno in cui il Doge di Venezia premiò la qualità dei vini prodotti dall’antenato Giovanni Follador. Da allora, nove generazioni hanno custodito e rinnovato il legame con il territorio, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con sede a Col San Martino, nel cuore delle colline del Prosecco Superiore DOCG. Guidata oggi dai fratelli Michele, Cristina, Emanuela e Francesca Follador, l’azienda ha sviluppato un’identità forte e coerente, fondata su innovazione tecnica, sostenibilità e rispetto della tradizione. Il Metodo Gianfranco Follador®, protocollo esclusivo di vinificazione, garantisce una qualità costante e uno stile raffinato, apprezzato da un pubblico internazionale. L’export rappresenta una componente strategica del marchio, supportata da un approccio attento alle relazioni e alla valorizzazione del lifestyle italiano in contesti di pregio. Ogni bottiglia è espressione di un saper fare familiare che guarda al futuro senza mai perdere di vista le proprie radici. Follador Prosecco è presente coi prodotti in numerosi mercati esteri come Austria, Caraibi, Cina, Cipro, Costa Rica, Germania, Kazakistan, Lituania, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia, UK.