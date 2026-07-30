Follador è wine sponsor del vernissage dedicato alla mostra di Heinz Schattner a Napoli

– Redazione Centrale TdG –

Il 28 ottobre 2026, negli spazi del ristorante DESCHEVALIERS, all’interno del progetto THE GALLERY del de Bonart Naples Curio Collection by Hilton, la casa vinicola di Valdobbiadene firmerà il percorso enologico dell’evento

Follador sarà wine sponsor del vernissage dedicato alla mostra di Heinz Schattner, in programma il 28 ottobre 2026 presso gli spazi del ristorante fine dining DESHEVALIERS all’interno del progetto THE GALLERY, il progetto sviluppato da Finarte e Caracciolo Hospitality Group all’interno del de Bonart Naples Curio Collection by Hilton.

L’appuntamento, riservato a un pubblico di invitati, segna l’inaugurazione della quarta e ultima tappa del palinsesto espositivo 2026 promosso dal gruppo alberghiero napoletano, che nel corso dell’autunno ha trasformato i propri hotel in luoghi di incontro tra arte contemporanea, ospitalità e territorio.

Heinz Schattner è un fotografo e artista visivo tedesco, attivo in Italia, che dopo un’importante carriera nella fotografia di moda internazionale ha orientato la propria ricerca verso un linguaggio artistico personale, in cui realtà e visione onirica si fondono in immagini di forte intensità espressiva.

Per Follador si tratta di un’occasione unica per portare a Napoli l’identità di una casa vinicola le cui radici affondano nel 1769, nel cuore del territorio di Valdobbiadene, oggi riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

“Essere presenti come wine sponsor in un contesto che unisce arte, ospitalità e territorio ci permette di portare fuori da Valdobbiadene lo stesso rigore che applichiamo in vigna e in cantina”, dichiara Cristina Follador. “Il Prosecco Superiore DOCG nasce da un lavoro quotidiano sulle Rive del nostro territorio, e ogni occasione in cui possiamo condividerlo in un contesto di qualità, come quello proposto da Caracciolo Hospitality Group e Finarte, ci restituisce il senso di un’ospitalità autentica”.

Guidata dalla famiglia Follador da generazioni, l’azienda ha costruito nel tempo un rapporto diretto con le colline della Marca Trevigiana, dove l’uva Glera trova le condizioni per esprimere la finezza che caratterizza il Prosecco Superiore DOCG.

THE GALLERY, che ha sede negli spazi di DESCHEVALIERS Restaurant all’interno del de Bonart Naples, è nato con l’obiettivo di portare l’arte contemporanea al di fuori dei contesti espositivi tradizionali, offrendo agli ospiti la possibilità di scoprire le opere esposte e di accedere anche all’acquisto di capolavori contemporanei. In questo contesto, il vernissage di Heinz Schattner rappresenta il momento conclusivo di un anno espositivo che ha visto succedersi, tra il de Bonart Naples e Palazzo Caracciolo Naples Hilton Affiliate, le mostre di Luigi Gentile, Giordano Martone, Francesco Alessio e Pierpaolo De Bona.

La partecipazione al vernissage di Schattner si inserisce in un percorso che l’azienda porta avanti da tempo, quello di affiancare il proprio prodotto a contesti culturali capaci di restituire coerenza tra qualità enologica e qualità dell’esperienza offerta agli ospiti. Il vino, qui, va oltre il semplice accompagnamento conviviale: entra a far parte di un progetto che intreccia l’arte dell’ospitalità e l’alta gastronomia, principi che guidano da sempre la filosofia produttiva di Follador.

Company profile breve

Follador è una delle aziende simbolo del Conegliano Valdobbiadene, con una tradizione vinicola che inizia nel 1769, anno in cui il Doge di Venezia premiò la qualità dei vini prodotti dall’antenato Giovanni Follador. Da allora, nove generazioni hanno custodito e rinnovato il legame con il territorio, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con sede a Col San Martino, nel cuore delle colline del Prosecco Superiore DOCG. Guidata oggi dai fratelli Michele, Cristina, Emanuela e Francesca Follador, l’azienda ha sviluppato un’identità forte e coerente, fondata su innovazione tecnica, sostenibilità e rispetto della tradizione. Il Metodo Gianfranco Follador®, protocollo esclusivo di vinificazione, garantisce una qualità costante e uno stile raffinato, apprezzato da un pubblico internazionale. L’export rappresenta una componente strategica del marchio, supportata da un approccio attento alle relazioni e alla valorizzazione del lifestyle italiano in contesti di pregio. Ogni bottiglia è espressione di un saper fare familiare che guarda al futuro senza mai perdere di vista le proprie radici. Follador Prosecco è presente coi prodotti in numerosi mercati esteri come Austria, Caraibi, Cina, Cipro, Costa Rica, Germania, Kazakistan, Lituania, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia, UK.

Caracciolo Hospitality Group

Caracciolo Hospitality Group è una società di gestione alberghiera fondata da un gruppo di imprenditori partenopei, con l’obiettivo di valorizzare il mercato dell’hotellerie in tutte le sue forme, esaltando l’ospitalità e promuovendo il territorio napoletano come destinazione d’eccellenza. La missione del gruppo è stendere l’accoglienza, il servizio e la cura oltre i confini della propria attività, creando valore condiviso attraverso la valorizzazione delle persone e l’uso consapevole delle risorse. Nella collezione si trovano il Palazzo Caracciolo Naples, affiliato Hilton, il de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton e il Grand Hotel Telese, un’oasi di benessere immersa nella Valle Telesina (Benevento).

Finarte

Fondata nel 1959, Finarte ha scritto la storia del mercato dell’arte in Italia, crescendo costantemente nel corso dei decenni e ampliando il proprio raggio d’azione con un’offerta sempre più diversificata. Oggi, con 3 sedi, 21 dipartimenti, 70 aste annuali e una continua espansione nel settore del lusso, dell’arte e del design, il Gruppo Finarte si conferma protagonista nel panorama artistico e collezionistico.