Finger’s Restaurants celebra la bella stagione: il 4 maggio ha inaugurato i suggestivi spazi aperti di Milano e Roma

Voglia di relax e di spazi aperti: la bella stagione si fa sentire portando una ventata di novità e colore e quell’atmosfera speciale tanto attesa dopo i mesi più freddi. Dal 4 maggio il giardino zen del Finger’s Garden Milano e il suggestivo dehors di Finger’s Roma diventano il luogo ideale per una cena open air, dove assaporare la cucina creativa dello chef Roberto Okabe e vivere un viaggio unico attraversando Giappone e Brasile, tra mille sapori e contaminazioni.

Il patron di Finger’s, il primo ad aver portato in Italia il concetto di sushi fusion oltre 20 anni fa, ha ideato per l’occasione un menu gourmet dedicato alla primavera, Special Spring Menu, che condurrà gli amanti del sushi e della cucina ricercata in un viaggio all’insegna di combinazioni inedite di gusti e suggestioni.

In Finger’s ogni momento di convivialità è messo in primo piano. Dal 7 maggio anche il pranzo della domenica diventa un rito da vivere nei meravigliosi spazi del ristorante milanese in via Keplero, il modo ideale per celebrare un’occasione speciale, magari in famiglia, grazie anche al percorso culinario che lo chef dedica alle domeniche in città.

“L’ambiente in cui si vive e ciò di cui ci si nutre è molto importante nella filosofia giapponese, così come il rapporto con gli elementi naturali con cui veniamo quotidianamente in contatto”, racconta il maestro Roberto Okabe. “Ciò che proponiamo nei ristoranti Finger’s è riscoprire questo rapporto anche in contesti urbani. Con la stagione primaverile, momento in cui la natura ci regala nuovi sapori, in cui il verde e i colori del Finger’s Garden si fanno opera d’arte vivente, rivelandone completamente la bellezza, la nostra missione è immergere i nostri ospiti in un luogo fuori dal tempo e dal caos cittadino.”

Il giardino zen di Finger’s Garden ospita il défilé di Kimono Antique della stilista Tomoka Asai

Chi a Milano vuole vivere una serata fuori dall’ordinario, non deve far altro che prenotare la sua cena esclusiva. Il 4 maggio a inaugurare l’apertura del giardino zen del Finger’s Garden, sulle note di un DJ set, ci sarà la sfilata di kimoni vintage della stilista Tomoka Asai che, dopo aver lavorato nei più importanti studi di fashion design come Alexander McQueen, Anteprima Japan ed E. Marinella, si è dedicata alla creazione di questa magica arte giapponese, frutto di una meticolosa opera artigianale.

La primavera giapponese ispira la cucina di Finger’s: i menu dedicati

Tra le specialità dello Special Spring Menu, disponibile fino al 1° giugno, spicca l’omaggio dello chef alla primavera: l’aki no kokoro, carpaccio di branzino con perle yuzu che richiama il concetto del “sakura”, la fioritura dei ciliegi giapponesi. Non mancano alcuni grandi classici di Okabe, come gli Ebi Fry (Gamberi in tempura avvolti in pasta kataifi croccante e serviti con salsa agrodolce), ma anche piatti non della tradizione giapponese rivisitati secondo lo stile Finger’s: Tacos di mais con ceviche, avocado, pomodoro, rapanelli, yuzu e salsa di soia leggermente piccante. Il prezzo dello Special Spring Menu, composto da 8 portate, è di € 65 a persona incluso un cocktail, acqua e coperto o di € 75 con una bottiglia di vino ogni due persone. Per il pranzo della domenica chef Okabe ha pensato a un menu vario e creativo a base di spiedini alla brace di pesce o carne con contorno di verdure, inserendo una selezione dello chef di maki assortiti realizzati secondo l’estro dei cuochi. Il costo è di € 45 a persona (bevande escluse).

L’Arte della mixology in Finger’s

La mixology art in Finger’s ha un ruolo di prim’ordine. Il Finger’s style è anche questo: sorseggiare uno dei particolari cocktail presenti nella cocktail list prima di addentrarsi nella magica atmosfera che riserva ogni locale. Tra le proposte, il Capisaké o il Negroshu, impreziosito da una vellutata di pesca e umeshu, liquore giapponese ottenuto dalla macerazione della ume (prugna ancora acerba e di colore verde) o ancora il Sakura Royale. Tutti drink sono ricercati e studiati come preludio alla serata, in abbinamento alle portate o come fine cena.

Finger’s Milano: il giardino zen immerso nei grattacieli della città

Da più di 10 anni Finger’s Garden è punto di riferimento a Milano. A pochi passi dal prestigioso quartiere di Porta Nuova, lontano da clacson e dal trambusto della città, Il luxury restaurant giapponese è un’oasi elegante e tranquilla immersa in uno spazio verde di 1.400 metri quadri. Una cena intima a lume di candela, un pranzo domenicale in famiglia, il suggestivo giardino Zen è la cornice perfetta per godersi i ricercati piatti nippo-brasiliani frutto dell’estro creativo di Okabe.

Roma en plein air: il dehors più chic della Capitale

Aperto nel 2017, a un passo da Piazza del Popolo, in via Carrara si trova l’elegante sede di Finger’s Roma: una location speciale che rispecchia i piatti proposti. Il dehors esterno, che ospita circa quaranta posti, affianca l’ampia sala interna con le sue tinte scure in cui risaltano i dettagli in color oro e la lounge dedicata alla mixology, dove assaporare, anche dopo cena, cocktail innovativi. Finger’s Roma è dove la cucina creativa di Okabe si fonde con la capitale del cinema e dello spettacolo italiano, regalando un’esperienza unica e ricercata.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il ristorante oppure prenotare direttamente dal sito

Finger’s Restaurants

“L’incontro fra le persone è dove tutto ha inizio”. L’antico proverbio giapponese racconta esattamente la storia di Finger’s, un progetto che nasce nel 2004 da un’amicizia particolare, quella di Roberto Okabe con Clarence Seedorf, e che porta a Milano una ventata di novità̀. Finger’s nasce come luxury restaurant giapponese, ma negli anni offre sempre nuove esperienze: dal sushi bar al sushi take away fino al sushi delivery, senza mai perdere di vista l’ambizioso obiettivo di essere il miglior ristorante di cucina giapponese creativa di Milano. Finger’s è uno stile. Un modo originale di intendere e interpretare il fusion restaurant, che, anno dopo anno, si è fatto spazio nel mondo della ristorazione e da Milano è approdato anche a Porto Cervo e Roma. Nell’estate 2021 nasce anche Finger’s Beach, in Costa Smeralda, uno stabilimento balneare con una sessantina di ombrelloni, pedane riservate e dotate di maxi-lettini, pontile per l’ormeggio delle barche, campo da footvolley e ristorante&cocktail bar con una proposta “casual” per il pranzo e l’aperitivo in perfetto stile Finger’s.

