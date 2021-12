FIM Awards ancora più splendenti grazie alle bollicine di Prosecco DOC

Sarà il Consorzio del Prosecco DOC, in veste di Official Provider, a firmare le bollicine con le quali brindare nel corso della premiazione motociclistica più attesa dell’anno. Parliamo dei FIM Awards 2020-2021, l’importante evento organizzato dalla Federazione Internazionale di Motociclismo in scena a Montecarlo da stasera per l’intero weekend.

Non è la prima volta del Prosecco DOC in questo ruolo: era già stato protagonista all’edizione di Berlino del 2016 e anche questa volta sarà sotto i riflettori dei FIM Awards con un’etichetta speciale ed esclusiva, ideata appositamente per celebrare questa occasione.

Gli ospiti avranno la possibilità di degustare le celebri bollicine in vari momenti: durante il cocktail dell’Assemblea Generale della FIM previsto nella Salle des Palmiers dello Sporting; nel corso dell’evento dedicato ai giornalisti che si svolgerà negli spazi della celebre Collezione d’auto d’epoca del Principe di Monaco; durante la cena di gala dove avrà luogo la cerimonia dei FIM Awards e infine all’after-party organizzato nel famoso Jimmy’z nightclub.

Come Official Supplier di WorldSBK dal 2013 e di MotoGPTM dal 2019 -e per i prossimi 3 anni- il Prosecco DOC ha assunto un ruolo importantissimo essendo presente con le sue bollicine nei paddock e sui podi in ogni festeggiamento post-gara.

“Il Prosecco DOC è lo spumante perfetto per celebrare le vittorie sportive. Dopo anni di partnership di successo con WorldSBK and MotoGPTM siamo davvero felici di tornare ai FIM Awards per festeggiare insieme il mondo del motociclismo – dichiara Stefano Zanette, Presidente del Consorzio Prosecco DOC– siamo inoltre onorati di brindare a tutti i campioni di questo sport con l’etichetta speciale che abbiamo voluto creare per questa importante occasione”.

Fabio Muner – FIM Marketing & Digital Director, sottolinea: “Non c’è dubbio che i FIM Awards siamo sempre un’occasione spumeggiante, ma avere il Prosecco DOC di nuovo tra noi sarà sicuramente un’importante aggiunta di valore all’evento. Grazie alla loro lunga collaborazione con il Campionato Mondiale Motul FIM Superbike e a quella più recente con MotoGPTM, il loro impegno al mondo del motociclismo e alla comunità delle due ruote è evidente. Sono sicuro che tutto il team FIM alzerà i calici di Prosecco DOC con entusiasmo per celebrare i tanti successi che saranno applauditi durante l’evento di quest’anno a Monaco.

Redazione Centrale TdG