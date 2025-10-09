Ferrari Trento presenta l’annata 2007 del Giulio Ferrari Collezione

Nasce da un incontro tra tempo, natura e passione il millesimo 2007 del Giulio Ferrari Collezione, svelato dopo 17 lunghi anni di affinamento nel buio e nel silenzio della cantina. Un vino raro, creato soltanto nelle annate perfette, con cui Ferrari Trento conferma la propria capacità di trasformare la natura in un’opera che vince la sfida del tempo, simbolo autentico della grande enologia italiana.

La 2007 è la quinta annata mai realizzata di questo prezioso Trentodoc, che testimonia come la viticoltura di montagna del Trentino permetta alle bollicine metodo classico di acquisire nel tempo complessità senza nulla perdere in freschezza e finezza.

Dal punto di vista meteorologico, il 2007 si è distinto fin dall’inizio per la sua imprevedibilità: un inverno privo di neve, una primavera asciutta con piogge concentrate a maggio e un’estate segnata da caldo e precipitazioni irregolari. La vendemmia è cominciata con grande anticipo, già nei primi giorni di agosto, ma la viticoltura di montagna – vero tratto distintivo del Trentodoc – ha saputo garantire acidità e freschezza ideali, trasformando una stagione incerta in un vino di straordinario equilibrio.

Ed è proprio l’equilibrio la cifra stilistica del Giulio Collezione 2007: nel calice brilla di riflessi dorati, sostenuti da un perlage finissimo. Al naso conquista per la nobiltà aromatica, cui la lunga attesa in cantina ha conferito complessità ed eleganza: note di noci pecan e macadamia si intrecciano a quelle di nocciole tostate, caramello, caffè torrefatto e crème brûlée. Al palato sorprende per la freschezza agrumata prima di chiudere su un finale sapido e minerale, di straordinaria persistenza e impreziosito da delicate sfumature iodate.

Il Giulio Ferrari Collezione 2007 è disponibile in una tiratura limitata di 3.870 bottiglie e 275 magnum, tutti numerati e custoditi in eleganti cassette legno. Dedicato all’alta ristorazione, potrà essere acquistato anche nelle migliori enoteche, sul sito e-commerce del Gruppo Lunelli (enotecalunelli.com) o direttamente presso le Cantine Ferrari.

Un’etichetta per appassionati, che offre anche la possibilità di entrare a far parte del Club Collezionisti Giulio Ferrari, ai cui membri sono riservati esperienze e privilegi speciali.

La nuova annata è stata presentata il 9 ottobre 2025 a Casa Maria Luigia, a Modena, con un pranzo d’autore firmato da Massimo Bottura. Per accompagnare il Giulio Ferrari Collezione 2007, lo chef ha proposto una speciale versione del filetto alla Rossini studiata per valorizzare al massimo l’abbinamento: “Shared Italian Pursuit of Magnificence: Rossini in sound and taste, Ferrari in bubbles and terroir”.

