Ferrari Trento è Sparkling Wine Producer of the Year 2021

Ferrari Trento trionfa a The Champagne & Sparkling Wine World Championships: è “Sparkling Wine Producer of the Year 2021”

Con 12 medaglie d’oro, la cantina del Gruppo Lunelli porta l’Italia a sorpassare la Francia e la Trentodoc ad essere la regione più premiata nella più importante competizione internazionale dedicata alle bollicine

The Champagne & Sparkling Wine World Championships, il concorso ideato e presieduto da Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di bollicine, ha rivelato le sue medaglie “Gold” e “Silver” per l’edizione 2021, portando per la quarta volta Ferrari Trento nell’olimpo delle bollicine mondiali.

Con 12 medaglie d’oro e 8 d’argento, Ferrari non solo si è aggiudicata il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year”, ma è anche stato determinante nel confermare la Trentodoc come denominazione italiana più premiata e nel sancire la simbolica vittoria dell’Italia sulla Francia, con 58 medaglie d’oro contro le 52 francesi. Il testa a testa per il titolo di Produttore dell’Anno, attribuito alla cantina con il maggior numero di medaglie, è avvenuto anche quest’anno con la Maison de Champagne Luis Roederer, vincitrice della scorsa edizione, che ha totalizzato 7 medaglie d’oro e 4 d’argento.

“Congratulazioni a Ferrari Trento per avere conquistato il titolo di Sparkling Wine Producer of the Year 2021: un fantastico premio per un fantastico produttore!” questo è stato il commento di Tom Stevenson, creatore dei Champagne Sparkling Wine World Championships.

Ferrari ha visto premiate con la medaglia d’oro non solo le grandi Riserve, ma anche i suoi Trentodoc non millesimati, come il Ferrari Brut, l’etichetta più iconica della Casa Trentina – già “Blanc de Blancs World Champion” nel 2016 e “Best Italian Sparkling Wine” nel 2020 – e il Ferrari Maximum, sia nella versione Blanc de Blancs che Rosé. Un’ulteriore conferma della straordinaria vocazione delle montagne del Trentino alla creazione di bollicine capaci di affermarsi a livello internazionale, nonché della capacità di Ferrari di esprimere un altissimo livello qualitativo in tutta la sua gamma.

Sono state oltre mille le etichette presentate e degustate a The Champagne & Sparkling Wine World Championships, provenienti da tutto il mondo, compreso, per la prima volta, il Giappone. I paesi premiati con almeno una medaglia sono stati ben 19, coerentemente con la mission della competizione di promuovere i vini di eccellenza e di scoprire regioni e cantine emergenti in tutto il mondo.

Si attende ora alla “Virtual Ceremony Awards Week”, la settimana del 22 novembre, in cui verranno rivelati – anche quest’anno solo online – i premi speciali, come le bollicine migliori di categoria “Best in Class”, i vincitori delle competizioni nazionali e i Campioni mondiali per Stile.

Redazione Centrale TdG