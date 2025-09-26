Ferrari Trento è nuovamente “Sparkling Wine Producer of the Year” a The Champagne & Sparkling Wine World Championship

Tredici medaglie d’oro consentono alla cantina del Gruppo Lunelli di conquistare per la quinta volta consecutiva, e ottava in totale, il più prestigioso riconoscimento ai campionati mondiali delle bollicine, portando la Trentodoc a essere la denominazione più premiata al mondo The Champagne & Sparkling Wine World Champ.

Ferrari Trento non si ferma: per l’ottava volta in dodici edizioni – e la quinta consecutiva – la cantina trentina è stata incoronata Sparkling Wine Producer of the Year a The Champagne & Sparkling Wine World Championships, il concorso più autorevole al mondo dedicato alle bollicine. Un riconoscimento che spetta al produttore capace di collezionare il maggior numero di medaglie d’oro.

I tredici ori conquistati sono distribuiti tra etichette che raccontano l’intero universo Ferrari, dai non millesimati, come l’iconico Brut e la linea Maximum, fino alle grandi Riserve che sfidano il tempo, ora disponibili ad appassionati e collezionisti nell’ambito del progetto “Archivio di Famiglia”. Una costanza qualitativa su tutta la gamma che conferma Ferrari Trento come un simbolo di eccellenza riconosciuto ben oltre i confini italiani.

Delle oltre 1000 etichette provenienti da 23 paesi, 93 medaglie d’oro e 174 medaglie d’argento sono state assegnate all’Italia, che si conferma la nazione più premiata, davanti a Francia, Australia e Regno Unito. La Trentodoc, con 35 ori e 62 argenti, è risultata la denominazione più apprezzata al mondo.

La competizione è stata fondata da Tom Stevenson, uno dei massimi esperti mondiali di bollicine e autore della Christie’s World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine, che commenta così: “Cosa posso aggiungere su Ferrari Trento che non sia già stato detto? Se fosse possibile prendere l’etica, l’arte e la dedizione del suo straordinario team e trasferirle insieme alla cantina e all’identità dei suoi vigneti, in qualsiasi angolo del mondo, continuerebbero a distinguersi, eccellendo ovunque. È per questo che Ferrari Trento è Sparkling Wine Producer of the Year per il quinto anno consecutivo e, incredibilmente, per otto volte nei dodici anni di esistenza di Champagne & Sparkling Wine World Championships”.

«Questo premio – afferma Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento – è il frutto del lavoro, del talento e della passione di tutto il nostro team e racconta, più di ogni parola, la vocazione del Trentino a creare bollicine capaci di emozionare il mondo. Sono particolarmente lieto che sia stata valorizzata la versatilità del nostro territorio e dei nostri enologi, capaci di esprimere ai massimi livelli sia i non millesimati, sia le grandi Riserve che, nei lunghi anni di affinamento, anche oltre 20, acquisiscono grande complessità senza perdere finezza, freschezza ed eleganza».

Redazione Centrale TdG