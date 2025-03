Ferrari Trento è il brindisi del Padiglione Italia a EXPO 2025 Osaka

Il Trentodoc del Gruppo Lunelli si conferma brindisi italiano per eccellenza, scelto per suggellare i momenti più significativi del Belpaese

Ferrari Trento, icona delle bollicine italiane e ambasciatore dell’arte di vivere del nostro Paese, sarà il brindisi del Padiglione Italia a EXPO 2025 Osaka. La partnership rappresenta un’opportunità per esprimere, a livello internazionale, i valori di sostenibilità, eccellenza e innovazione che guidano il Gruppo Lunelli, in linea con il tema dell’Esposizione Universale “Designing Future Society for Our Lives”, nonché con quello di Padiglione Italia “L’arte rigenera la vita”. Quest’ultimo rende infatti omaggio anche al ruolo del viticoltore che scolpisce il territorio e al vino che ne racconta la bellezza, la storia e la tradizione.

“Ferrari Trento rappresenta un’eccellenza italiana nel settore vinicolo: una storia aziendale di successo, che nasce dalla passione, dalla tradizione e da una costante ricerca della qualità. Valori che si sposano perfettamente con il tema di questa esposizione universale, “Designing Future Society for Our Lives”, e con il messaggio che il Padiglione Italia vuole trasmettere: “L’arte rigenera la vita” ha dichiarato il Commissario Generale, Amb. Mario Vattani. “Il vino e la buona cucina sono parte centrale del “vivere all’italiana”: sono un driver fondamentale per lo sviluppo del nostro Sistema Paese. I numeri positivi fatti registrare dall’export di vino italiano verso il Giappone ci danno conferma sul nostro impegno a portare, in questo palcoscenico globale, le tradizioni ed eccellenze del “Made In Italy” per stimolare l’internazionalizzazione delle aziende italiane.”



“Partecipare a EXPO 2025 Osaka ed essere ancora una volta a fianco di Padiglione Italia, come avvenuto in occasione di Expo 2015 Milano, è per noi motivo di grande orgoglio e conferma il nostro ruolo di brindisi italiano per eccellenza. Il Giappone è paese che personalmente amo molto e un mercato importante per Ferrari Trento; sono quindi molto lieto di questa ulteriore opportunità per rafforzare il legame che ci unisce. Vogliamo celebrare, in linea con il tema di Padiglione Italia, quel saper fare e quella capacità di tessere insieme arte e scienza che fa parte di entrambe le culture”, ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento.

Il legame tra Ferrari Trento e il Giappone è storicamente molto forte, tanto che la cantina aveva già dedicato a questo paese uno speciale Trentodoc, il Ferrari Hommage, creato nel 2019 per celebrare l’inizio dell’era imperiale Reiwa. L’etichetta, impreziosita da simboli che evocano l’arte e l’estetica nipponica, fra cui raffinati ventagli tradizionali, esprime l’incontro tra l’eleganza italiana e la delicatezza del design orientale. Ferrari Hommage, che era stato scelto nell’aprile 2019 per accogliere a Roma il Primo Ministro giapponese, sarà offerto agli ospiti del Padiglione Italia in selezionate occasioni.



A completare questa sinergia culturale, Ferrari Trento ha realizzato un esclusivo furoshiki, il tradizionale telo in tessuto giapponese usato per avvolgere oggetti e doni. Il furoshiki Ferrari Trento per Expo 2025 Osaka è stato realizzato in collaborazione con Progetto Quid, un’innovativa impresa sociale italiana che dà nuova vita a tessuti e persone: riutilizza infatti stoffe di alta moda in un’ottica di economia circolare – proprio come la tradizione giapponese del furoshiki usava scarti di tessuto – ma offre anche opportunità di impiego e formazione a persone fragili, che attraverso il lavoro trovano dignità e autonomia.

Le bollicine Ferrari Trentodoc saranno protagoniste dei momenti istituzionali più significativi del Padiglione Italia. Il primo brindisi in occasione della cerimonia di apertura in programma il 13 aprile, e subito dopo, il 15 aprile, si festeggerà la Giornata del Made in Italy. Fra gli eventi in programma all’interno del Padiglione Italia anche la JET Cup, il più prestigioso concorso per sommelier dedicato ai vini italiani in Giappone, giunto alla diciassettesima edizione, di cui Ferrari Trento è stato partner fin dall’esordio. A conferma dell’importanza di questa competizione, il fatto che il vincitore della Jet Cup 2024, Takuma Yamada, sommelier del Palace Hotel di Tokyo, è stato selezionato fra gli Ambassador del Padiglione Italia, per il suo contributo nella promozione della cultura del vino italiano in Giappone.

