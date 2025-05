Ferrari Trento e-Bike Green Tour: nasce il ciclo tour tra bollicine, arte e natura

Ferrari Trento, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e nella tutela dell’ambiente, propone Ferrari Trento e-Bike Green Tour, una nuova esperienza pensata per gli amanti dell’outdoor e del buon vivere: uno speciale ciclo tour in e-Bike che permette di vivere in modo diverso e più intenso la bellezza del paesaggio trentino, la cultura, la cucina e, naturalmente, le bollicine Trentodoc.

Un itinerario esclusivo, pensato per un numero ristretto di partecipanti, che parte dalle Cantine Ferrari, raggiunge il centro storico di Trento, prevede una visita al MUSE – il celebre Museo delle Scienze progettato da Renzo Piano – e risale fra i vigneti fino a Villa Margon, magnifica residenza cinquecentesca sede di rappresentanza di Ferrari Trento e del Gruppo Lunelli.

Qui gli ospiti possono godere di un raffinato pic-nic curato da Locanda Margon, il ristorante stellato del Gruppo Lunelli, immersi nella quiete del giardino della villa e dei vigneti circostanti. Il tour si conclude con la visita alle Cantine Ferrari, per scoprire come nascono le bollicine Trentodoc.

Il Ferrari Trento e-Bike Green Tour la cui durata è di una giornata, dalle 8.30 alle 16, prevede il noleggio delle e-Bike, casco, guida certificata, assicurazione, assistenza su percorso, ingresso al MUSE, pic-nic a Villa Margon con bevande incluse e visita finale con brindisi alle Cantine Ferrari, al costo di 170 euro.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con SportNatureTravel, agenzia specializzata in turismo outdoor, è proposta ogni ultimo venerdì del mese da maggio a settembre, offrendo un modo lento e consapevole per scoprire le eccellenze del Trentino. È possibile, su richiesta, prenotare Ferrari Trento e-Bike Green Tour anche in altre date per un numero minimo garantito di 8 partecipanti.

Per info e prenotazioni: hospitality@ferraritrento.it – tel. 0461 972331

