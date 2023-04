Ferrari Trento amplia la collezione delle F1® Edition

In occasione dell’inizio del nuovo Campionato di Formula 1®, di cui è Official Sparkling Partner per il terzo anno, Ferrari Trento presenta tre nuove bottiglie dedicate ai circuiti più iconici

Ferrari Trento inaugura la terza stagione come brindisi ufficiale del Campionato di Formula 1® presentando tre nuove F1® Edition dedicate ad altri tre circuiti tra i più iconici del Campionato: Imola, Las Vegas e Zandvoort.

Dopo Mexico City, Miami, Monza, Silverstone e Suzuka, la scelta è ricaduta su Imola, la cui edizione speciale è stata presentata in occasione dei 70 anni del circuito, dal 2021 diventato Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Las Vegas è un ritorno molto atteso, su un tracciato completamente nuovo che vedrà le vetture sfrecciare su un rettilineo lunghissimo nella celebre ‘Strip’ della città. Zandvoort nei Paesi Bassi, una delle piste più apprezzate della Formula 1®, si caratterizza per la sua posizione a ridosso di una spiaggia di sabbia e per i saliscendi spettacolari, oltre che per l’entusiasmo dei tifosi negli ultimi anni, essendo il circuito “di casa” del Campione del Mondo.

Come per le precedenti edizioni, le bollicine di queste F1® Edition sono una cuvée Blanc de Blancs espressione dello Chardonnay di montagna coltivato in modo sostenibile alle pendici dei monti che incorniciano Trento. Affinato sui lieviti per almeno 24 mesi, questo Trentodoc regala al naso una grande intensità, con note di frutta matura, in cui si riconoscono sentori di crosta di pane e nocciola; in bocca il sorso è invitante e appagante, grazie alla freschezza e alla finezza delle sue bollicine, con un finale che unisce sensazioni minerali a sfumature di agrumi.

Anche il design della bottiglia non cambia rispetto alle precedenti edizioni, con un’etichetta che riproduce il disegno stilizzato del circuito di riferimento e il nome, ripreso sui bordi superiore e inferiore in un accattivante gioco di lettering, riprodotto anche nella confezione.

Disponibili presso le migliori enoteche e sul nuovo sito Enoteca Lunelli –www.enotecalunelli.com – queste tre nuove edizioni sono imperdibili per appassionati e collezionisti, che potranno così celebrare la stagione 2023 del Campionato come fanno i piloti vincitori.

