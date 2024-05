Ferrari Trento al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

E’ stato un fine settimana emozionante quello del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, che ha visto la vittoria di Max Verstappen davanti a Lando Norris e Charles Leclerc.

E’ stata anche l’occasione per celebrare Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa. La bottiglia formato Jeroboam dedicata al grande campione, firmata dai tre piloti sul podio, sarà all’asta su F1® Authentics. I proventi andranno integralmente a sostegno dell’Instituto Ayrton Senna, che sostiene giovani brasiliani che non hanno i mezzi per studiare.

La bottiglia Ferrari F1® Edition dedicata a Imola, che si inserisce nella collezione dei circuiti più iconici, è invece acquistabile online e nelle migliori enoteche.

“Siamo entusiasti del bellissimo tributo che il Gruppo Lunelli e Formula1® hanno voluto rendere alla celebrazione del trentesimo anniversario dell’Istituto Ayrton Senna. In questi anni, l’Istituto ha raggiunto oltre 36 milioni di bambini e ragazzi in più di tremila città del Brasile: tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza il contributo di partner, come Gruppo Lunelli, che considerano l’educazione elemento di fondamentale importanza per il futuro del nostro pianeta – dichiara Viviane Senna, presidente dell’Instituto Ayrton Senna.

Redazione Centrale TdG