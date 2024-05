Fabrizio Racca inaugura a Torino, zona Crocetta, la sua terza pasticceria

In occasione dell’opening saranno svelate anche le inedite proposte per la Festa Della Mamma che rappresentano un’anticipazione della nuova Linea Frutta

Aperto in Corso Alcide De Gasperi, 22 il nuovo punto vendita di Fabrizio Racca, il pasticcere visionario di Torino celebre per le sue dolci creazioni dal design irresistibile.

Il negozio, il terzo del brand, è ospitato nel cuore del capoluogo piemontese, per la precisione nell’elegante quartiere residenziale Crocetta, che vanta, tra le altre cose, una delle vie commerciali più importanti della città. A pochi passi dalla nuova pasticceria viene inoltre allestito quotidianamente uno dei più bei mercati rionali della zona, che attira un costante flusso di visitatori.

“Ho scelto non a caso di aprire il mio nuovo punto vendita all’interno di uno dei quartieri più affascinanti e raffinati di Torino”, dichiara soddisfatto Fabrizio Racca, che ha scelto con convinzione di puntare ancora una volta sulla sua città natale. “Sono felice di rafforzare la presenza del brand Fabrizio Racca Dessert nel luogo in cui vivo, culla e ispirazione dei miei progetti”.

La nuova pasticceria, i cui interni riprendono quelli degli altri due negozi presenti in città – rispettivamente in Corso Vittorio Emanuele II 78 e via San Marino – contraddistinti da un’estetica lineare data dall’impiego di marmo di Carrara, elementi in legno e dettagli dorati, è stata inaugurata mercoledì 8 maggio con un evento aperto al pubblico; è stato possibile degustare, oltre ai rinomati dessert di Fabrizio Racca, anche i tre infusi (Tè nero e mandarino, Mirtillo e ribes nero e Karkadè e uva fragola) dalla linea “estratti a freddo”, realizzata con il contributo di una cooperativa locale impiegando solo materie prime di origine biologica e a km 0.

Nuovo negozio, proposte inedite. Per l’imminente Festa della Mamma, che ricorre domenica 12 maggio, il Pastry Chef torinese ha in serbo due speciali dolci che andranno ad aggiungersi alla gamma di proposte della primavera-estate. Il primo, più moderno, è una cheesecake alle amarene, mentre l’altro, più tradizionale, consiste in una crostata dalla forma rettangolare, con una base di frolla, un cremoso al limone e lamponi freschi. Le due opzioni rappresentano un’anticipazione della “Linea Frutta”, ovvero una linea di dessert caratterizzati dall’impiego di frutta fresca e stagionale che delizieranno il pubblico nei mesi a venire.

Fabrizio Racca è un pasticcere contemporaneo di Torino. Il mindset scientifico acquisito durante gli studi da designer gli permette di sperimentare i legami tra i vari ingredienti proponendo un’idea di dessert unica e originale. Il suo business parte da un bisogno che il mercato non sapeva di avere: la monoporzione. Forte di questa consapevolezza, nel 2014 apre la prima pasticceria in via San Marino 95. Quattro anni più tardi inaugura un secondo elegante punto vendita, dal design ispirato ai quadri di De Chirico, in Corso Vittorio Emanuele II 78 e, da gennaio ad aprile 2024, un temporary store all’interno dell’Aeroporto di Torino – Caselle. Nel maggio dello stesso anno apre un ulteriore punto vendita nell’elegante quartiere della Crocetta, in Corso Alcide De Gasperi 22.

Fabrizio Racca

Corso Vittorio Emanuele II, 78 Torino (TO)

Via San Marino, 95 Torino (TO)

Corso De Gasperi, 22 (TO)

Info:

Redazione Centrale TdG