EVO Bardolino: cena d’autore a quattro mani

Giancarlo Morelli, Simone Gottardello

Dining for Planet

L’alta cucina al servizio della sostenibilità

L’esclusiva cornice di EVO Bardolino, il ristorante gourmet di AQUALUX Hotel SPA Suite&Terme aperto anche a chi non soggiorna in hotel, divenuto ormai punto di riferimento imprescindibile per un’esperienza di gusto tra tradizione e creatività in un contesto raffinato e accogliente, ospita il 25 novembre lo chef Giancarlo Morelli, cinque ristoranti e una lunga lista di riconoscimenti nell’alta cucina internazionale, per dar vita con l’Executive Chef Simone Gottardello ad una cena d’autore il cui fil rouge sarà l’impegno condiviso nel mettere l’eccellenza culinaria al servizio della sostenibilità. Una serata da non perdere.

Tema quanto mai attuale quello della sostenibilità ambientale intrinsecamente legato alla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite e per questo vanno preservate con cura, senza sprechi, rispettando ecosistemi e biodiversità. Questo impegno coinvolge tutti noi, ciascuno per la propria parte, e ha rappresentato il punto d’incontro, il comune sentire dei protagonisti di questa particolare cena, Giancarlo Morelli e Simone Gottardello.

Giancarlo, che fin da bambino aiuta in cucina, impara ad apprezzare gli ingredienti della sua terra e rispetta l’arte antica del non buttare via nulla di quello che la natura offre, oggi è convinto che “…la natura è così generosa che non ha bisogno di essere elaborata per restituire il suo gusto”, ed è un attivo protagonista di CARE’s – The ethical Chef Days, un progetto che mira a promuovere nuove idee in cucina e una cultura gastronomica basata su prodotti locali, sostenibilità ambientale, uso rispettoso delle risorse, consapevolezza degli sprechi e un giusto rapporto qualità-prezzo.

Simone, giovane serio e meticoloso che si distingue per la spiccata propensione al rispetto della tradizione e per l’eccellente qualità delle materie prime, selezionate personalmente, utilizzate secondo i cicli stagionali. Protagonisti dei suoi piatti sono i prodotti del suo territorio adagiato tra lago, montagne e laguna veneta: come il riso vialone nano, il tartufo nero del Monte Baldo, le lumache – o chiocciole-, gli ortaggi come il radicchio rosso, l’asparago bianco e il sedano di Verona, prevalentemente biologici e provenienti da selezionati produttori locali. Sensibile al riciclo degli alimenti, attento alle preparazioni a basso scarto, oggi più che mai consapevole che il rispetto per il pianeta deve trovare spazio anche nelle cucine gourmet, ha caratterizzato EVO secondo questa filosofia e accoglie Morelli – tra l’altro entrambi sono soci di Euro-Toques Italia, unica associazione per la difesa della qualità degli alimenti riconosciuta dalla Commissione Europea – con grande entusiasmo e con l’obiettivo che l’eccellenza culinaria possa essere, in maniera sempre più incisiva, al servizio della sostenibilità.

Insomma sono davvero tanti i motivi per non perdere questa eccezionale cena che, tra l’altro, non poteva che trovare una collocazione migliore se non in AQUALUX Hotel SPA Suite&Terme dove è la natura a farla da padrona dettando le regole fin dalla costruzione di questo design hotel dall’anima assolutamente green, in termini di scelta di materiali bio-compatibili, nell’impiego di energie rinnovabili e nell’utilizzo di software gestionali che controllano il risparmio energetico idrico e l’insonorizzazione naturale certificata, senza dimenticare lo sfruttamento dei principi delineati dall’eco climatizzazione per la veicolazione dell’energia naturale senza utilizzo di radiatori e condizionatori.

25 novembre 2021 ore 20,00

EVO Bardolino – Aqualux Hotel SPA Suite&Terme

info@evobardolinoristorante.it

www.evobardolinoristorante.it

Redazione Centrale TdG