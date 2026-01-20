Nel corso del 2025, il progetto Euchronicles – Eccellenze DOP: un savoir-faire tutto europeo ha visto quattro Consorzi di tutela uniti in un percorso condiviso di promozione e comunicazione, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e il valore delle Indicazioni Geografiche europee presso il pubblico, il trade e gli operatori internazionali.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i vini Garda DOC, il Salame di Varzi DOP, il Prosciutto Crudo di Cuneo DOP e il Formaggio Montasio DOP: prodotti diversi per storia e territorio, ma accomunati da qualità certificata, legame con l’origine e centralità del fattore umano, pilastri del modello agroalimentare europeo.

Il progetto si è articolato in un ampio programma di attività in Italia e all’estero, coniugando visibilità, formazione e contatto diretto con i consumatori. Tra i momenti di maggiore rilievo, la partecipazione a Vinitaly, occasione privilegiata per raccontare il valore delle DOP in una logica di sistema e di abbinamento, seguita dalla presenza alle fiere internazionali Rolling Pin di Graz (Austria) e Düsseldorf (Germania), punti di riferimento per il mondo della ristorazione e dell’ospitalità di qualità.

Accanto alle attività fieristiche, Euchronicles ha dato grande spazio all’esperienza diretta dei territori di origine attraverso due viaggi studio dedicati al Garda e a Varzi. Occasioni pensate per giornalisti e operatori, che hanno potuto approfondire i processi produttivi, incontrare i produttori e comprendere il legame tra prodotto, paesaggio e comunità locali.

Un ruolo centrale nella strategia di comunicazione è stato svolto dalla campagna televisiva “In Cucina con Sonia”, format giunto alla sua settima edizione, che ha inserito le eccellenze DOP in un racconto quotidiano e accessibile. Ricette originali e abbinamenti studiati hanno valorizzato i prodotti come espressione autentica del saper fare europeo, avvicinando il grande pubblico ai valori delle Indicazioni Geografiche.

Parallelamente, il progetto ha previsto attività promozionali nella Grande Distribuzione Organizzata, culminate in un’importante iniziativa realizzata in partenariato con Gruppo Finiper / Iper. Dal 24 ottobre al 2 novembre sono state organizzate 40 giornate di degustazione in 20 punti vendita, offrendo ai consumatori l’opportunità di conoscere e approfondire le caratteristiche dei prodotti DOP coinvolti e dei loro possibili abbinamenti.

Nel loro insieme, le attività sviluppate nell’ambito di Euchronicles hanno rafforzato una narrazione collettiva delle eccellenze DOP, capace di affermare un messaggio condiviso: la qualità europea nasce dal rispetto delle origini, dalla trasmissione del sapere e da un modello produttivo sostenibile e riconoscibile.

Il progetto proseguirà nei primi mesi del 2026 con nuove azioni mirate, confermando la collaborazione tra i Consorzi come leva strategica per valorizzare il patrimonio agroalimentare europeo e renderlo sempre più vicino ai consumatori.

Finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea o dell’amministrazione erogatrice. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

Redazione Centrale TdG