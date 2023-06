Equilibrio entra nella Guida Michelin, a un anno dall’apertura

Il Ristorante Equilibrio di Dolcedo (IM) dello chef Jacopo Chieppa entra nella guida Michelin a un anno esatto dalla sua apertura.

Nato a giugno del 2022, Equilibrio è il sogno che si realizza di questo giovane chef, cresciuto nelle cucine di grandissimi ristoranti (uno su tutti, il Mirazur di Mauro Colagreco) e poi deciso a costruirsi una carriera come imprenditore. Così, con il suo bagaglio di passione e know how sui lievitati, Jacopo Chieppa dopo aver lasciato il Mirazur ha aperto la sua pizzeria sul lungomare di Imperia, Kilo, il cui successo gli ha poi permesso di proseguire con lo step successivo, la realizzazione del suo grande obiettivo: l’apertura di un ristorante gastronomico.

Equilibrio apre un anno fa in un vecchio mulino completamente ristrutturato: un luogo simbolo dell’amore di Jacopo per il grano e per le materie prime locali. Elementi che si ritrovano anche nel suo menu, che conta diversi omaggi creativi al territorio e un momento centrale, quello della “focaccia del contadino“, dove il pane si fa portata e dove la condivisione di un diventa il punto cruciale dell’esperienza.

Oggi, il lavoro dello chef e del suo staff vengono premiati con un primo riconoscimento da parte della prestigiosa Guida Michelin: Equilibrio è uno dei quindici nuovi ristoranti in Italia che entrano nella Guida Rossa.

Qui trovate la scheda che lo riguarda: https://guide.michelin.com/it/it/liguria/dolcedo/ristorante/equilibrio

“Siamo davvero emozionati per questo risultato, ottenuto in così poco tempo grazie al duro lavoro fatto da tutti i preziosi membri del mio team”, ha commentato lo chef Jacopo Chieppa. “Ci impegniamo ogni giorno per costruire una proposta credibile, interessante, creativa e divertente, e continueremo a farlo sperando che questo sia soltanto il primo di tanti altri risultati che potranno arrivare in futuro”.

Equilibrio – il ristorante gastronomico di Jacopo Chieppa

Equilibrio è il ristorante gastronomico dello chef Jacopo Chieppa. Un luogo che vuole essere familiare e contemporaneo, che vuole tramettere amore per le materie prime, attraverso una cucina di carattere ma mai troppo sopra le righe e calore, attraverso le attenzioni di una sala giovane e vivace.

La cucina di Jacopo Chieppa è fatta d’istinto, di creatività, di passione per alcune materie prime. E di amore per un territorio, quello ligure, che sa esprimere prodotti straordinari – di terra e di mare – spesso dimenticati. L’olio, per esempio, che Jacopo mette al centro di moltissime preparazioni riportandolo a essere un ingrediente principe del piatto.

E poi la panificazione, grande passione di Jacopo, che sui lievitati ha costruito gran parte del suo percorso professionale, prima nelle cucine del Mirazur di Mauro Colagreco e poi nella sua pizzeria di Imperia, Kilo.

Così, per Jacopo è naturale che il pane sia al centro della sua proposta gastronomica, e non solo in senso figurato. Il Ristorante Equilibrio mette infatti a disposizione dei suoi clienti due diversi menu degustazione: Origini (70 euro) e Ego (80 euro). Il primo è più radicato al territorio, mentre il secondo è più personale e creativo. Il cuore di entrambi, però, è sempre la “Focaccia del contadino”, una Focaccia multicereale à partager, servita con burro di Normandia montato all’olio Evo Frantoio Sant’Agata. Un prodotto antico ma quanto mai contemporaneo, un cibo semplice ma prezioso, una focaccia accuratamente incisa e non tagliata, così che il gesto della condivisione inizi in cucina e finisca al tavolo.

La location scelta per Equilibrio non poteva che essere espressione di tutto questo: mentre immagina il suo primo ristorante gastronomico, Jacopo si imbatte in un vecchio mulino dismesso, e se ne innamora perdutamente.

Quel luogo, in cui per decenni si sono macinati grano, cereali, legumi e castagne, e a cui successivamente è stato anche annesso un frantoio per la produzione dell’olio, porta con sé tutti i significati che fanno di Jacopo lo chef che è. Pane, olio, acqua, storia, e una ruota che gira ancora, nonostante sia rimasta ferma tanto tempo. Il mulino è un luogo che prende dal passato per portare nel futuro. È vita, è movimento, è nutrimento.

È il luogo da cui Jacopo trae ogni giorno gli insegnamenti per costruire la sua idea di ristorazione, e servirla ai suoi clienti.

Kilo – la pizzeria di Jacopo Chieppa

Kilo è il primo progetto imprenditoriale di Jacopo Chieppa, che decide di mettere tutta la sua esperienza nel mondo della panificazione gastronomica in un locale dall’anima pop.

La pizza di Kilo è una rivisitazione della classica pala romana, realizzata con un impasto elaborato dallo chef Jacopo Chieppa.

Croccante ma con un cuore soffice, la pizza di Kilo viene guarnita con ingredienti di prima qualità, e proposta ai clienti in tre tipologie differenti: le pizze classiche, quelle moderne e quelle contemporanee, dove lo chef si diverte a realizzare dei topping più creativi e meno usuali.

Il risultato, in qualsiasi caso, è una pizza mai scontata, che mostra e dimostra tutta la passione dello chef per il mondo della lievitazione, maturata in anni di esperienza.

Un progetto di successo che ha permesso a Jacopo Chieppa – grazie anche al fondamentale aiuto del suo braccio destro Christian Brunengo – di crescere imprenditorialmente, per poi affiancare alla pizzeria il suo ristorante gastronomico a Dolcedo.

Equilibrio Ristorante Kilo pizzeria

Località Martin 13, Dolcedo (IM) Lungomare C. Colombo 188, Imperia

Telefono: 0183 684 685 Telefono: 0183 681213

https://equilibrioristorante.com https://www.facebook.com/kilopinseria/

Redazione Centrale TdG