È tempo di colombe e il panificatore e pizzaiolo torinese Enrico Murdocco presenta le proposte per la Pasqua 2023. Oltre alla colomba classica e a quella con pasta gianduja e cioccolato fondente Domori, Murdocco ha deciso di presentare la versione con caramello salato e mela.

“Quest’ultima – spiega Murdocco – è nata dal successo che ha avuto lo stesso panettone durante il periodo natalizio. Il caramello salato è divertente al palato: nei morsi in cui si trova c’è un forte contrasto con gli altri gusti e questo crea una piacevole sorpresa a livello sensoriale per il palato”.

Le colombe della linea Enrico Murdocco sono tutte in formato da 1 chilo.

Ma nel Tellia Lab di via Maria Vittoria 20 aperto ormai da un anno, oltre alle pizze in teglia alla romana e ai grandi e piccoli lievitati (maritozzi e bauletti) sono in vendita anche 12 referenze di pane (realizzato sempre con lievito madre in pezzature da mezzo chilo e da chilo): le baguette preparate sempre con farina di Tipo 2 e con la mille grani integrale (2,50 euro al pezzo); Classico, Semola semintegrale di Senatore Cappelli bio, Farro, Multicereali, Alghe (senza sale con le alghe che sostituiscono la mancanza di sapidità), pane integrale 100% mille grani. Il pane da 500 grammi varia tra 3,5 e 5 euro; quello da chilo tra 7 e 10 euro. A queste si aggiungono i grissini stirati all’olio extravergine di oliva taggiasca Roi realizzati con farina di tipo 2 (il costo è di 20 euro al kg), e le novità 2023: il pane di segale integrale in cassetta realizzato con lievito madre di segale nelle versioni con semi o frutta (albicocche, uvetta e noci); quello di farro monococco integrale in cassetta (11 euro); il pane al cacao e cioccolato Domori al 64% (14 euro al chilo).

E proprio per valorizzare il suo lavoro di ricerca, Murdocco ha da poco iniziato i test sui primi pani realizzati con farina di grilli che metterà in commercio non appena sarà autorizzata la produzione di farina italiana.

Classe 1991, Enrico Murdocco, dopo gli studi scientifici, si appassiona al mondo della ristorazione e dei lievitati lavorando in pizzerie, nella cucine di grandi chef stellati, e approfondendo attraverso corsi di alta specializzazione con i più importanti panificatori e pizzaioli italiani. Nel 2019 inizia l’avventura di Tellia che oggi conta tre locali e una specializzazione riconosciuta a livello nazionale nella pizza in teglia alla romana.

Tutto il pane e i grandi lievitati della linea Enrico Murdocco, si trovano però solo nel Tellia Lab di via Maria Vittoria 20 a Torino o sullo shop online www.enricomurdocco.it.

Redazione Centrale TdG