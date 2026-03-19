Enrico Marmo e Jacopo Rosti ripartono da Bordighera: a maggio apre Momento

Nel nuovo ristorante sul mare, insieme al sommelier Giuliano Revello, prende forma una cucina essenziale e contemporanea costruita sul concetto di momento, tra micro-stagionalità, pescato e territorio.

A maggio, a Bordighera, nell’estremo Ponente ligure al confine con la Francia, aprirà le porte Momento, il nuovo ristorante di Enrico Marmo e Jacopo Rosti. La coppia di chef, ben rodata dopo quasi dieci anni fianco a fianco trascorsi tra Ventimiglia, Castelnuovo Berardenga, La Morra e di nuovo Ventimiglia, ha deciso di mettersi in proprio, in un progetto senza confini, insieme al sommelier Giuliano Revello.

La nuova location si insedia sul Lungomare Argentina, una lingua di terra situata tra il centro del comune più a sud della Liguria e il mare, che dai tavoli si può quasi toccare. La filosofia di cucina è la stessa apprezzata dal 2022 al 2025 al punto da conquistare la Stella Michelin, in quello che è diventato il the place to be della ristorazione ligure per gourmand locali e d’oltralpe: il ristorante Balzi Rossi. Pesce e verdure al centro della scena, con erbe selvatiche e carne selezionata a far da contraltare.

“In questi mesi ci siamo dedicati alla ricerca di un contenitore ideale in cui tutte le nostre idee potessero prendere forma. Quando abbiamo visto questo ristorante, abbiamo subito capito che sarebbe stato quello giusto” ha dichiarato lo chef Enrico Marmo.

“Proporremo una cucina dinamica, che seguirà la stagionalità di pesce, verdure, frutta, ma anche il nostro estro. In poche parole, saremo gli stessi di prima, ma in un contesto più informale” ha affermato Jacopo Rosti.

“Poter seguire un progetto di ristorazione con due amici mi dà molta soddisfazione. Siamo certi che i nostri clienti apprezzeranno sin da subito la passione che abbiamo riposto in questo progetto” chiosa Giuliano Revello.

Redazione Centrale TdG