Enrico Bartolini premiato a Identità Golose 2021

Sabato 25 settembre, giornata di apertura della sedicesima edizione di Identità golose, quest’anno dedicato al tema “Costruire un Nuovo Futuro: Il Lavoro”, lo chef Enrico Bartolini ha ricevuto due premi prestigiosi.

Dalla Regione Lombardia il riconoscimento “Eccellenze Lombarde”, perché chef Bartolini, toscano di nascita, ha scelto la Lombardia e in particolare Milano per crescere e affermarsi “con risultati che onorano ogni posto in cui mette radici”. Il capoluogo meneghino accoglie sia il Ristorante Enrico Bartolini, tre stelle Michelin, al Mudec, sia Anima e Vertigo, le recenti aperture all’interno dell’hotel Milano Verticale | UNA Esperienze (fra Porta Nuova e Corso Garibaldi).

Da Francesca Moretti, Presidente della holding Terra Moretti Vino, è stato invece insignito del premio “Cuoco dell’anno” per la straordinaria carriera e per aver portato il suo sapere in ogni luogo in cui ha scelto di aprire un ristorante. Chef Bartolini, infatti, non replica un “format”, ma crea una cucina che esalta il patrimonio enogastronomico di un territorio, in un mix di tradizione e creatività. Ogni piatto rivela la costante ricerca della qualità della materia prima e coniuga classicità ed estro contemporaneo.

In quest’anno particolare il Congresso è stato anche l’occasione per riflettere sulle nuove sfide del settore della ristorazione.

Ancor prima delle scelte gastronomiche, per Enrico Bartolini sono fondamentali le condizioni e il benessere dei lavoratori del settore, temi che hanno acquisito sempre più importanza durante l’anno della pandemia.

I due premi assegnatigli durante Identità Golose 2021 testimoniano il suo impegno nel migliorare le opportunità di lavoro per tutta la categoria dei ristoratori.

Redazione Centrale TdG