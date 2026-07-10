– Redazione Centrale TdG –

L’arte del tempo sospeso.

Un’oasi verde di 6.000 metri quadri a ridosso del centro storico e il fascino discreto delle alte quote. Qui, il nuovo lusso è il coraggio di un’agenda vuota. E la bellezza, assoluta, di non avere fretta.

La voglia di silenzio cambia il modo di viaggiare. La ricerca di quiete, benessere e autentica armonia si afferma come una delle espressioni più raffinate del lusso contemporaneo: sempre più prezioso, il tempo dedicato a sé diventa protagonista di vacanze scandite da ritmi gentili, piccoli piaceri e momenti di profonda rigenerazione.

Nel cuore di Vipiteno, l’Engels Park – Cuore Felice interpreta con eleganza questa filosofia accogliendo gli ospiti in un grande parco fiorito di 6.000 metri quadrati, dove ogni dettaglio invita a ritrovare equilibrio e leggerezza. Un luogo in cui il lusso si esprime con discrezione, attraverso il tempo ritrovato, la bellezza della natura e il privilegio di prendersi cura di sé.

Immerso nel verde e a pochi passi dal centro storico della città più settentrionale d’Italia, l’hotel è un rifugio di tranquillità punteggiato da sentieri tra le rose, alberi secolari e angoli appartati dove leggere un libro, sorseggiare una tisana alle erbe o semplicemente lasciarsi avvolgere dal silenzio.

Il benessere trova la sua espressione più completa nella Cuore Felice Spa, oltre 1.200 metri quadrati dedicati al relax con piscina coperta riscaldata, diverse saune e trattamenti ispirati alle proprietà delle erbe alpine e del pino cembro. Una dimensione di armonia che prosegue anche nelle 41 camere, arredate con materiali naturali e caratterizzate dalla presenza del legno di cirmolo, apprezzato per il profumo avvolgente e per le proprietà rilassanti che favoriscono un riposo profondo e rigenerante.

Tra i piccoli piaceri da assaporare senza fretta, un posto speciale spetta alla cucina. La filosofia Soulfood valorizza ingredienti freschi e stagionali, unendo tradizione altoatesina e cucina mediterranea in un equilibrio di sapori autentici. Per chi desidera uno stile di vita più consapevole, la proposta LoCal (Low Carb, Low Calories, High Energy) offre un approccio nutrizionale orientato all’energia e alla leggerezza.

Grazie alla posizione privilegiata, l’Engels Park rappresenta inoltre il punto di partenza ideale per passeggiate ed escursioni in bicicletta alla scoperta dei paesaggi dell’Alto Adige. E, tra il profumo del cirmolo, una cena da assaporare con calma, momenti all’aria aperta e il silenzio del grande parco fiorito, ogni momento invita a riscoprire una preziosa sensazione di equilibrio e benessere.

Come si raggiunge

per raggiungere Vipiteno l’opzione più comoda è l’auto, seguendo l’autostrada A22 del Brennero, uscendo proprio a Vipiteno.

Suggerimento green – in treno

una volta arrivati alla stazione di Vipiteno si può raggiungere l’hotel con un bus o con un taxi.

Pacchetto “Estate di montagna” (disponibile fino al 30.08.2026) : 4 notti a partire da € 479 a persona in camera doppia, comprende mezza pensione Soulfood; bevanda vitale di benvenuto; Spa-Tipp per accedere anche alla Spa & Acqua Minera presso il Plunhof Hotel a Ridanna, ActiveCard con uso gratuito dei mezzi di trasporto e utilizzo della Cuore Felice Spa.

Tariffe a partire da Euro 111 a notte a persona con mezza pensione.

Hotel Engels Park ****

Via della Commenda 20

39049 Vipiteno – Alto Adige

Internet: www.engelspark.it

E-Mail: info@engelspark.it

Tel: 0472 765132

Credit Photo @danielzangerl