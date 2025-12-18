Eirl Dolomites Retreat Sappada, fuga romantica tra chalet privati e silenzi alpini

Il villaggio degli chalet, separato dal resto della struttura da un ponticello, rappresenta l’anima più intima del retreat. Costruiti con materiali locali come larice, abete rosso e marmo Grigio Carnico, gli chalet garantiscono riservatezza e silenzio, con camini accesi, vasche idromassaggio e ampie vetrate affacciate sui boschi. Tra le soluzioni più esclusive, lo Chalet con Private Spa offre anche sauna ad uso esclusivo e una grande doccia, configurandosi come un vero rifugio di benessere per due.

Il soggiorno è scandito da momenti di relax e convivialità: dalla fonduta da condividere all’Alp Stube, accompagnata da vini friulani, alla possibilità di preparare una cena nel proprio chalet, per chi desidera vivere l’esperienza in totale privacy. La colazione è disponibile su richiesta.

Il retreat è anche punto di partenza per scoprire il territorio. Con guide locali è possibile esplorare Sappada Vecchia e Cima Sappada, mentre l’inverno offre esperienze suggestive come ciaspolate, sci di fondo e fiaccolate notturne. Per chi cerca un tocco di avventura, Eirl organizza risalite in motoslitta fino ai rifugi in quota, spesso scelti come scenario per proposte di matrimonio.

Fondato da Silvia Zambon e Massimiliano Stoffie, Eirl Dolomites Retreat Sappada interpreta l’ospitalità secondo una filosofia di lentezza e autenticità. Nel 2026 è prevista l’apertura di un nuovo centro benessere con piscina, sauna, bagno turco e aree dedicate al relax, che arricchirà ulteriormente l’esperienza di soggiorno.

Earl Dolomiti Sappada

Borgata Cima, 133 – 33012 Sappada (Ud)

Tel. e WhatsApp +39 3929733013

Chiara Vannini