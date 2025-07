Ecco “Punto a capo”, il nuovo racconto di Trebbiano firmato La Sabbiona

La cantina ai piedi della Torre di Oriolo dei Fichi debutta nella vinificazione in purezza del vitigno più coltivato in Emilia Romagna per dar vita a un’inedita storia di territorio. Il nuovo vino sarà presentato martedì 8 luglio all’interno della rassegna “Kiss me, pizza”

“A volte basta un’emozione per voltare pagina e scrivere un nuovo racconto”. Con queste parole, riportate nel retro etichetta della bottiglia, Mauro Altini, titolare de La Sabbiona, annuncia la nascita del nuovo vino “Punto a capo”, che segna il debutto assoluto della cantina faentina nella vinificazione in purezza del Trebbiano.

Da sempre associata alla produzione e valorizzazione dei vini simbolo del territorio, in primis Centesimino e Famoso senza dimenticare Albana e Sangiovese, l’azienda vitivinicola ai piedi della Torre di Oriolo ha scelto di confrontarsi per la prima volta con quello che è il vitigno più coltivato in Emilia Romagna, a lungo sottovalutato da critici e consumatori ma da qualche tempo in cerca di una rivincita nel calice.

A “dare il La” alla nuova sfida è stata la recente istituzione della sottozona Oriolo all’interno della DOC Romagna, che prevede la possibilità di produrre un vino bianco di territorio a base di Trebbiano e Albana. Un vigneto con una buona pendenza esposto a sud est e una resa produttiva molto bassa, due caratteristiche determinanti per dar vita a vini di qualità, hanno fatto il resto.

“Lo scorso anno, nonostante una vendemmia impegnativa, abbiamo trovato magnifici grappoli dorati in questo vigneto” racconta Mauro Altini. “Così li abbiamo selezionati e raccolti a mano per vinificarli separatamente. Fin dai primi assaggi in cantina ci siamo trovati di fronte a un vino capace di emozionare e raccontare una storia diversa di un vitigno su cui fino a oggi non avevamo mai puntato con decisione, ma di fronte alla natura e alla vita bisogna sempre coltivare uno sguardo aperto. Così, spinto anche dall’entusiasmo di Debora Galassi, un’appassionata sommelier che da alcuni anni lavora con noi, ho deciso di accettare questa nuova sfida”.

Il nuovo vino, un Trebbiano in purezza che esce come Romagna Doc Bianco Oriolo 2024, sarà presentato in anteprima assoluta martedì 8 luglio all’interno della rassegna “Kiss me, pizza” che tutti i martedì d’estate all’agriturismo La Sabbiona (in via di Oriolo 10) offre la possibilità di fare un aperitivo o cenare a bordo piscina abbinando i vini del territorio a pizze preparate con farina di farro di propria produzione e grano Senatore Cappelli cotte sul momento (info e prenotazioni: tel. 0546 642142). Ai partecipanti sarà offerto un calice di benvenuto di Punto a capo.

Redazione Centrale TdG