Doppio compleanno per Agri Berroni

Novità e bilanci per il secondo Natale della giovane azienda di Racconigi

Lanciato lo scorso anno, in vista delle festività fra le quattro mura domestiche, il Panettone di Agri Berroni si riconferma anche per il Natale e Capodanno 2021 il capofila di una serie di delizie in formato monodose. Una proposta che ha portato fortuna alla giovane azienda racconigese creata da Sándor e Michelle Gosztonyi come “costola” della storica tenuta di famiglia. Realtà ormai apprezzata e consolidata che il 29 novembre festeggia i suoi due anni di vita.

La novità dell’anno è che il Panettone 2021 è firmato a quattro mani con Marco Serra, riconferma di una felice collaborazione nata in occasione della scorsa Pasqua. Nel suo laboratorio Grandi Lievitati di Carignano viene elaborato il soffice scrigno – senza canditi – poi impreziosito da un cuore di gelato da Agri Berroni in tre varianti: zabajone, nocciola delle Langhe e pistacchio di Bronte. E tre sono anche le pezzature proposte. La versione monodose da 100 gr e quelle da condividere da 500 e 1000 grammi.

Versatili, eleganti, ideali per convivi in famiglia o per accogliere al meglio gli ospiti che spesso, sotto le feste, si aggiungono all’ultimo minuto, le monodosi di Agri Berroni – dal panettone, ai gelati ed alle bavaresi – vogliono essere anche un supporto per la ristorazione e per quei locali che, per il menu delle feste, non vogliono esclusivamente puntare sul tradizionale Panettone, e nella quotidiana gestione del locale puntano a offrire una gamma più ampia di scelta del dessert nell’ottica di riduzione degli sprechi. Una soluzione per accontentare commensali dai gusti diversi o, per chi trascorrerà il Natale da solo, per ordinarne più confezioni e concedersi un comfort food senza evitare sprechi. Tema di particolare attualità a cui l’azienda è molto sensibile.

Tra le novità per le Feste, ideali anche per un piccolo presente, le eleganti e maneggevoli confezioni Silver, Gold e Premium. Proposte personalizzabili che possono includere Spalmè (confettura a base di latte Agri Berroni nelle varianti mou, nocciola delle Langhe, pistacchio di Bronte, cioccolato fondente) e panettoni monodose, oppure le Spa’mal creme spalmabili a base miele di tiglio e castagno, pasta di nocciole delle Langhe e polline fresco di castagno, ultima nata dalla collaborazione con la della pluripremiata Az. Agricola San Lorenzo 1776. Senza latte, è particolarmente adatta anche a chi è allergico al lattosio. Fino al 23 dicembre 2021 Agri Berroni può consegnare a domicilio nel raggio di 50 km a fronte di acquisti superiori a 50€, consegna inclusa. Ordini previo accordi telefonici e WA ai cell +39 3384534162/ +39 339 4471798 e via email info@agriberroni.it

Due anni di conquiste a dispetto della pandemia

I due anni appena trascorsi sono stati un importante banco di prova. “Inutile ribadire che è stato un periodo complicato” dichiarano Sàndor e Michelle “all’insegna della dinamicità e del continuo cambiamento secondo regole e ritmi imposti dalla pandemia. Ma sono stati anche anni pieni di soddisfazione che ci hanno visti sempre attivi ed impegnati nella promozione “allargata” di prodotti locali e di eccellenze del territorio che meritano di essere valorizzati”.

Nonostante le incertezze, sono stati fatti nuovi investimenti e fra questi è da segnalare in particolare quello di una fiammante Ape Car, un’agrigelateria ambulante che dalla scorsa estate porta i gusti e la cultura del gelato Agri Berroni ovunque venga richiesta, inclusi eventi privati. Dopo il debutto alla Fiera del Peperone di Carmagnola, ha partecipato a Cheese e alla Fiera Internazionale del Tartufo di Alba, ottenendo importanti riscontri anche dai molti stranieri presenti.

Dove sono

Da Torino: dall’autostrada A55 direzione Savona prendendo l’uscita in direzione Statale 20 per La Loggia, continuare per Carignano, da Carignano continuare verso Lombriasco, attraversare ancora Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km dal paese troverete l’indicazione sulla sinistra per “Tenuta Berroni” e proseguire per “Parcheggio Arancera”. Cell +39 3394471798; www.agriberroni.it

Redazione Centrale TdG