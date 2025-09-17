Turismo del Gusto
Dopo l’Osteria Il Cenacolo, Andrea e Martina aprono il loro pastificio

Pastificio del Cenacolo

Un luogo di cose buone. Di prodotti fatti con la cura di una volta. Una bottega d’un tempo, con tutte le caratteristiche della contemporaneità. È questo il progetto del Pastificio del Cenacolo, il nuovo laboratorio di pasta fresca nel cuore del centro storico di Chieri, poco distante da Torino.

Il nuovo Pastificio del Cenacolo nasce dalla passione di Andrea e Martina, già a capo dell’Osteria Il Cenacolo, un’osteria moderna dall’ambiente unico e dalla cucina sincera, che viaggia elegantemente tra territorio e creatività.

Osteria il cenacolo Chieri

Qui, il cuore dei menu costruiti da Andrea Politano, chef autodidatta, e presentati con delicatezza da sua moglie Martina, in sala, è sempre stata la pasta fresca, in tutte le sue forme. Grande passione di Andrea, la pasta fresca all’Osteria Il Cenacolo viene rielaborata di volta in volta per esaltare ripieni e condimenti stagionali. Ci sono gli antichi agnolotti e i tajarin, ma anche, nelle versioni più creative, gli agnolotti alla norma, alla borragine, alla ricotta e tartufo nero e poi a giro o su prenotazione e in fase di studio: capasanta e porcini, gorgonzola e pere, coniglio di Carmagnola e olive e tante altre proposte creative e originali.

Così, dal successo di questa formula, è nata l’idea di mettere in piedi, poco distante dall’Osteria, un laboratorio con vendita al pubblico di tutte le specialità preparate quotidianamente da Andrea, accompagnate da una selezione di prodotti gastronomici provenienti dalle migliori realtà del territorio e da produttori d’eccellenza.

Un avamposto gastronomico che è la vetrina del racconto che Andrea e Martina
fanno ogni giorno nel loro ristorante: una narrazione fatta di ingredienti selezionati,
amore per la cucina e attenzione ai dettagli.

Informazioni

Pastificio del Cenacolo

Orari

  • Martedì – sabato  9.30 – 13.00 / 16.30 – 19.30
  • Domenica 9.30 – 12.00

