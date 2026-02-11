Domìni Veneti celebra San Valentino con i suoi grandi vini

C’è un vino capace più di altri di raccontare l’amore: quello che nasce da una terra generosa, da mani sapienti e da un tempo lento, fatto di attesa e cura. Per San Valentino, Domìni Veneti, la firma d’eccellenza di Cantina Valpolicella Negrar, propone una selezione di etichette pensate per celebrare i sentimenti con stile, autenticità ed eleganza.

Nel cuore della Valpolicella Classica, Domìni Veneti custodisce una tradizione vitivinicola che affonda le radici nella storia, reinterpretandola con uno sguardo contemporaneo. Vini che parlano di territorio, artigianalità e passione, ideali per accompagnare una cena romantica o un momento speciale da condividere.

LE PROPOSTE DOMÌNI VENETI PER SAN VALENTINO

Amarone della Valpolicella Classico DOCG Domìni Veneti

Simbolo per eccellenza dell’intensità e della profondità, l’Amarone è il vino delle grandi occasioni. Avvolgente, complesso, con note di frutta rossa matura, spezie dolci e cacao, è il compagno ideale per una serata importante, capace di emozionare sorso dopo sorso. Perfetto in abbinamento a piatti strutturati, per un brindisi che resta nella memoria.

Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC Domìni Veneti

Equilibrio, morbidezza e carattere: il Ripasso unisce la freschezza del Valpolicella alla struttura dell’Amarone, regalando un vino versatile, elegante e avvolgente. Ideale per una cena a due, accompagna con armonia primi piatti saporiti, carni rosse e formaggi stagionati.

Recioto della Valpolicella Classico DOCG Domìni Veneti

Il vino dell’amore per tradizione. Dolce, vellutato e intenso, con profumi di ciliegia sotto spirito, cioccolato e spezie, il Recioto è il finale perfetto per una cena romantica, in abbinamento a dessert al cioccolato o semplicemente da sorseggiare insieme, per chiudere la serata con un gesto di pura dolcezza.

Redazione Centrale TdG