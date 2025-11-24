Domenico Volgare presenta Pizza Madre

Può, da un impasto per pizza, nascere un grande lievitato? Il nuovo progetto di Domenico Volgare debutta a Natale con quattro panettoni creati a partire dall’impasto iconico di Fuzion.

Le pizze di Domenico Volgare continuano a cambiare forma. Nasce infatti “Pizza Madre”, il nuovo progetto di ricerca gastronomica firmato dal patron di Fuzion, che inaugura una linea di dolci e grandi lievitati ottenuti non dal lievito madre, ma dalla pizza stessa-la sua pizza- quella studiata e perfezionata negli ultimi dieci anni.

Per il debutto, in occasione del Natale 2025, Volgare presenta quattro panettoni artigianali realizzati partendo da una pallina d’impasto pronta per essere stesa, condita e infornata. Un gesto radicale e visionario: invece di diventare pizza, quella stessa pallina torna in impastatrice e viene arricchita con gli ingredienti che daranno vita ai panettoni.

Il risultato è un lievitato unico, nato da un impasto che, grazie a una lievitazione media di quasi 100 ore, risulta estremamente leggero e digeribile, frutto di anni di studio e perfezionamento.

DAL LIEVITO MADRE ALLA “PIZZA MADRE”: UN CAMBIO DI PARADIGMA

Il cuore dell’innovazione sta proprio qui: la pizza diventa madre, diventa origine.

È un ribaltamento della tradizione pasticcera che apre un nuovo capitolo nella ricerca del lievitato contemporaneo.

«Ho sempre pensato alla pizza come a un organismo vivo, complesso, capace di trasformarsi — spiega Chef Domenico Volgare. — Pizza Madre nasce dal desiderio di dimostrare che il mio impasto può evolvere all’infinito, fino a diventare un panettone. È un modo per raccontare la mia storia, la mia ricerca e il mio modo di vedere la cucina: niente è mai definitivo, tutto può cambiare forma.»

PIZZA MADRE È ANCHE ECONOMIA CIRCOLARE

Oltre a essere un progetto creativo, Pizza Madre rappresenta anche un modello concreto di economia circolare applicata alla ristorazione.

Durante il servizio può capitare che rimangano palline d’impasto in esubero, che non sempre possono essere utilizzate nei giorni successivi. Con Pizza Madre, invece, quelle palline non vengono più scartate: vengono recuperate, reimpastate e trasformate in dolci e grandi lievitati.

Un processo virtuoso che:

riduce gli sprechi,

valorizza un prodotto già lavorato,

trasforma ciò che sarebbe stato un avanzo in una nuova esperienza gastronomica.

I PANETTONI “PIZZA MADRE” – EDIZIONE NATALE 2025

Quattro gusti (da 750 g al costo di 32 euro), che intrecciano culture, tecniche e territori, come sempre nello stile di Volgare :

Matcha & Cioccolato Bianco

Panettone al tè verde matcha giapponese con gocce di cioccolato bianco. Elegante, aromatico, dal gusto pulito.

Cà Phê – Caffè Vietnamita & Cioccolato al Latte & Nocciole

Ispirato al tradizionale caffè vietnamita “cà phê”: contiene caffè monorigine Vietnam , cioccolato al latte e granella di nocciole. Intenso e avvolgente.

Agrumetto

Un omaggio ai profumi del Mediterraneo. Con arancia candita e mandarino del Gargano.

Spicy

Il panettone che unisce dolcezza e carattere orientale.

Con peperoncino coreano gochugaru, arancia candita e cioccolato fondente.

IL PACKAGING: FUROSHIKI E RIUTILIZZO

Anche la confezione abbraccia la filosofia del progetto.

Ogni panettone “Pizza Madre” è avvolto in un foulard riutilizzabile, secondo l’antica tecnica giapponese del furoshiki, che sostituisce il classico imballaggio in cartone o latta.

Il foulard può essere:

indossato,

riutilizzato per altri regali,

conservato come oggetto di design.

Un packaging che non si getta, ma continua a vivere.

DISPONIBILITÀ

I panettoni Pizza Madre sono disponibili da

Fuzion Food, via Volta 4/B – Torino.

per informazioni e prenotazioni: +39 346 2124341

sito Fuzionfood.it

mail fuzion@fuzionfood.it domenicovolgare@yahoo.it

Redazione Centrale TdG