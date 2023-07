Domaines Ott* ottiene il marchio di Agricoltura Biologica

L’azienda, tra nel più iconiche nel panorama di Provenza, continua il suo percorso storico di viticoltura responsabile al servizio della creazione di grandi vini.

L’ottenimento della certificazione di Agricoltura Biologica conferma la lunga storia dell’impegno ambientale degli Ott, una famiglia di viticoltori artigiani pionieri in Provenza, che da sempre praticano una viticoltura rispettosa e sostenibile.

Fin dalla creazione di Domaines Ott* nel 1896, e quando ancora non si parlava di questioni ambientali, il fondatore Marcel Ott praticava la viticoltura senza prodotti chimici e rivendicava l’effetto di questa scelta sulla qualità dei vini e sul loro stile.

La storia di Domaines Ott* è inseparabile da quella di queste pratiche viticole responsabili e sostenibili che si perpetuano di generazione in generazione.

L’ottenimento dell’etichetta AB fa parte di una vasta gamma di strumenti e pratiche rispettosi degli organismi viventi che vanno ben oltre le specifiche della certificazione biologica e che vengono utilizzati presso Domaines Ott* in base alle specificità dell’anno e dei terroir.

Per Domaines Ott*, si tratta prima di tutto di una certa visione della vite e del vino e, quotidianamente, l’attuazione di gesti e pratiche con l’unico obiettivo di rivelare l’eccellenza dei terroir e creare grandi vini di Provenza.

“Come viticoltori artigiani, la nostra ambizione di produrre i migliori rosati del mondo e i più grandi vini della Provenza è inseparabile dal rispetto assoluto per il suolo e la vite. Era ovvio e importante che questa filosofia, radicata nella storia della nostra famiglia e che guida quotidianamente tutto il team, fosse sostenuta dagli attuali standard di viticoltura e vinificazione sostenibili. Questa etichetta è un modo per far conoscere meglio i nostri valori e per evidenziare a

parte dei metodi che abbiamo sempre praticato e incoraggiato”, ha dichiarato Jean-François Ott, amministratore delegato di Domaines Ott*.

Il marchio che ora viene assegnato a Domaines Ott* riguarda sia la viticoltura che l’enologia. Questa è l’etichetta europea Ecocert.

Il dispiegamento di questa certificazione scaturirà dal 2023 con l’arrivo sul mercato dei primi vini Ott* certificati biologici.

Info: www.sagna.it

DOMAINES OTT IN PILLOLE

La storia inizia nel 1896 con Marcel Ott, 126 anni dopo, le tre tenute Ott si trovano ancora in Provenza in due denominazioni (Côtes de Provence e Bandol): Château de Selle a Taradeau, Clos Mireille a La Londe Les Maures e Château Romassan a Le Castelletto. I vini Ott, bianchi, rossi e rosati, sono quindi l’espressione di questi tre terroir così diversi.

I Domaines Ott* sono oggi gestiti da Jean-François Ott, che, rispettoso della natura e dei suoi ritmi, ha da tempo scelto la via del tempo dell’artigiano nella creazione dei suoi vini: il tempo della pazienza necessario per condurre una viticoltura di finezza e precisione all’interno del vigneto, il tempo della vinificazione e dell’affinamento, ma anche il tempo dell’esperienza delle 4 generazioni che si sono succedute alla guida delle tenute da Marcel Ott.

Redazione Centrale TdG