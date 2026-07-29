Dolomiti Spa Hotel Fanes accoglie il nuovo Executive Chef Damiano Scaglioni

– Redazione Centrale TdG –

Una cucina onesta, cosmopolita e profondamente legata al territorio dell’Alta Badia.

Radici contadine, esperienze nei migliori contesti internazionali e una profonda conoscenza del territorio sudtirolese: chef Scaglioni unisce ingredienti locali a tecniche orientali e latinoamericane per una raffinata interpretazione contemporanea delle Dolomiti.

Il Dolomiti SPA Hotel Fanes inaugura un nuovo capitolo della propria proposta gastronomica con l’arrivo di Damiano Scaglioni nel ruolo di Executive Chef.

Mantovano di origine, Scaglioni cresce in una famiglia legata alla tradizione contadina, un contesto che gli trasmette fin da giovane la cultura del cibo e del vino. Da qui prende avvio un percorso professionale che lo porta a confrontarsi con alcune delle più importanti realtà della ristorazione internazionale. Dopo le prime esperienze tra Mantova, Verona e una parentesi in Francia, trascorre cinque anni nel Regno Unito, dove ha l’opportunità di lavorare all’interno del prestigioso ristorante Petrus di Gordon Ramsay: qui impara rigore, disciplina e precisione. Dopo aver fatto tappa in Asia e in Australia approda in Alto Adige, dove, negli ultimi 11 anni, ha lavorato a fianco di alcuni tra i più autorevoli chef della zona, dai quali ha approfondito la conoscenza della cucina sudtirolese. L’arrivo al Dolomiti SPA Hotel Fanes rappresenta la naturale evoluzione di questo percorso.

UNA CUCINA ONESTA E COSMOPOLITA CHE VALORIZZA GLI INGREDIENTI LOCALI

Damiano definisce la sua cucina “onesta e cosmopolita“: radicata nella tradizione ma aperta al dialogo con culture e tecniche apprese nei diversi continenti attraversati durante la sua carriera. Al centro della proposta gastronomica le materie prime locali e i prodotti stagionali selezionati con attenzione e valorizzati attraverso tecniche contemporanee. «L’Alta Badia è una terra straordinaria, che è stata capace di custodire e tramandare il proprio sapere e le proprie tradizioni, pur restando negli anni sempre al passo con i tempi. Qui è ancora possibile trovare prodotti autentici e materie prime di nicchia, come alcune erbe spontanee della valle che utilizziamo nelle nostre ricette estive» spiega Scaglioni. Tra gli ingredienti locali che Damiano apprezza maggiormente ci sono i prodotti caseari che al Dolomiti SPA Hotel Fanes provengono direttamente dal maso della famiglia Crazzolara.

UNA FILOSOFIA SOSTENIBILE CHE VALORIZZA LE PROTEINE

Grande appassionato di carni e selvaggina, Scaglioni porta con sé una conoscenza approfondita delle proteine animali e una particolare attenzione alla sostenibilità. Ogni ingrediente viene valorizzato nella sua interezza, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi. Un approccio che si ritrova nel suo piatto più iconico: la bavetta di manzo marinata alla salsa di soia, nata quasi per caso da un errore in cucina e diventata nel tempo un piatto identitario. Gli enzimi della soia contribuiscono a rendere la carne particolarmente morbida e saporita, mentre il topinambur al quale si accompagna viene lavorato in tre consistenze: la parte centrale viene arrostita al forno con spezie e servita come contorno, le estremità diventano chips croccanti, mentre dalle bucce si ricava una crema vellutata. Al centro della sua filosofia gastronomica c’è sempre la ricerca di un equilibrio tra qualità, sostenibilità e accessibilità. «Quando immagino un piatto penso prima di tutto a qualcosa che possa soddisfare la maggior parte degli ospiti, ma che sia anche sostenibile nella reperibilità degli ingredienti e nella sua esecuzione. Voglio proporre una cucina vera, fatta con testa e cuore.»

L’obiettivo finale resta semplice e, al tempo stesso, ambizioso: far sentire ogni ospite a casa. Attraverso una cucina genuina ma mai scontata, fatta di persone, incontri, culture e contaminazioni, Damiano Scaglioni porta al Dolomiti SPA Hotel Fanes un’esperienza gastronomica contemporanea e profondamente emozionale.

IL PIATTO SIGNATURE DELL’ESTATE: SALMERINO CON ACETOSELLA, LAMPONE E CIOCCOLATO BIANCO

C’è un piatto del menù estivo che più di ogni altro racconta la filosofia di Damiano Scaglioni: il salmerino con acetosella, lampone e cioccolato bianco. Una creazione nata dall’incontro tra le materie prime delle Dolomiti e le esperienze maturate dallo chef nei suoi viaggi, dove ha approfondito l’utilizzo della frutta in abbinamento alle proteine, esplorando accostamenti insoliti ma sempre equilibrati. In questo piatto il gusto delicato del salmerino viene esaltato dalla nota fresca dell’acetosella, un’erba spontanea che cresce proprio nelle valli attorno a San Cassiano, dalla vivace acidità del lampone e dalla dolcezza del cioccolato bianco, in un gioco di contrasti che sorprende il palato e trasforma ogni assaggio in un ricordo.

Una proposta che sintetizza perfettamente la sua idea di cucina: partire da ingredienti locali e stagionali per creare esperienze gastronomiche genuine, arricchite da tecniche ed influenze raccolte in giro per il mondo.

«Siamo felici di accogliere Damiano Scaglioni alla guida della nostra brigata di cucina. La sua esperienza internazionale, unita alla profonda conoscenza della cultura gastronomica altoatesina si sposa perfettamente con la nostra idea di ospitalità, dove cucina e benessere dialogano in modo armonico per offrire agli ospiti un’esperienza completa, radicata nel territorio ma con uno sguardo contemporaneo» racconta Reinhold Crazzolara, proprietario dell’hotel Fanes.