Dal 31 marzo al 10 aprile, la Valle dei Laghi e Trento ospitano DiVinNosiola: due weekend dedicati al Vino Santo Trentino DOC, il “passito dei passiti”, e al vitigno autoctono Nosiola.

Dal 31 marzo al 10 aprile la Valle dei Laghi e Trento tornano a ospitare DiVinNosiola, l’appuntamento annuale volto a celebrare il Vino Santo Trentino DOC e presidio Slow Food e l’uva autoctona da cui è ottenuto, la Nosiola. Due weekend interamente dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e dei luoghi in cui nascono queste eccellenze enologiche del Garda Trentino.

IL VINO CHE SI FA SANTO

Definito “passito dei passiti”, il Vino Santo Trentino DOC è un eccezionale ed esclusivo vino da meditazione ottenuto da uve Nosiola, assoluta espressione di una antica tradizione viticolo-enologica della Valle dei Laghi e presidio Slow Food. A ricoprire un ruolo rilevante nella sua produzione è l’Ora del Garda, il vento che soffia costantemente sulla Valle dei Laghi e che contribuisce a far appassire l’uva raccolta in ottobre. Per mesi, gli acini restano su dei graticci (arèle, in gergo) posizionati nelle soffitte, dove sviluppano una muffa nobile in attesa della Settimana Santa. È proprio in questa occasione che viene effettuata la pigiatura dell’uva, una tradizione a cui è legato lo stesso nome del vino.

IL PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA, TRA DEGUSTAZIONI E TREKKING NEI VITIGNI

Grazie alla collaborazione tra Garda Trentino, il Consorzio Vini del Trentino, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, la Strada del Vino e dei Sapori, il Palazzo Roccabruna di Trento, Casa Caveau e i Vignaioli del Trentino, il programma di questa edizione di DiVinNosiola è ricco e variegato, con appuntamenti sia nella terra natia di questo nettare, la Valle dei Laghi, che a Trento, nella location di Palazzo Roccabruna.

Nella splendida cornice della Valle dei Laghi, una ridente vallata situata tra il Lago di Garda e Trento, costellata da ben 7 laghi alpini e piccoli borghi rurali immersi nel paesaggio di frutteti e vigneti, prende il via sabato 2 aprile DiVinNosiola, con un viaggio alla scoperta delle tante interpretazioni del vitigno Nosiola.

Domenica 3 aprile si prosegue con “Assaggi DiVini” nella Casa Caveau di Pordegnone (TN): una originale esperienza di degustazione all’interno di questo museo enologico nato per riqualificare l’antico appassitoio, che offrirà una full immersion nella tradizione di questo passito. Con la guida dell’esperto assaggiatore Francesco Gubert, il Vino Santo Trentino sarà accompagnato ai più pregiati formaggi della regione, anch’essi presidio Slow Food, un abbinamento che esalterà il loro nobile gusto e permetterà di cogliere a pieno la ricchezza del passito.

Il weekend successivo, sabato 9 aprile, è in programma un trekking sui dolci pendii dei Monti di Calavino, attraverso il Sentiero Etnografico della Nosiola; al ritorno si costeggerà la Roggia di Calavino fino a raggiungere i coltivi di Santa Massenza per assistere alla pigiatura delle uve da Vino Santo, presso la cantina di Giovanni Poli. L’evento – totalmente gratuito – è l’occasione perfetta per osservare da vicino un momento simbolicamente fondamentale nella produzione del Vino Santo Trentino. Da sempre, la spremitura è un vero e proprio rito che segna il passaggio dalla fase di appassimento degli acini sulle arèle a quella di vinificazione, legando in modo indissolubile il “passito dei passiti” al territorio e ai suoi ritmi lenti, alle tradizioni collettive e ai saperi condivisi che si tramandano da generazioni.

Per tutta la durata dell’evento, presso l’Hosteria Toblino della Cantina Sociale di Toblino, sarà inoltre possibile degustare i vini Nosiola, i Vini Santi e le Grappe di Nosiola e di vinaccia di Vino Santo di tutto il territorio trentino.

E non finisce qui! Oltre alle numerose iniziative di DiVinNosiola, dal 31 marzo al 10 aprile, tutto il Trentino ospiterà “A tutto Nosiola”, più di venti appuntamenti tra esperienze di gusto, eventi e degustazioni.

Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Garda Dolomiti S.p.A. Azienda per il Turismo

L’Azienda per il Turismo Garda Dolomiti S.p.A. è una Società per azioni che ha per oggetto la promozione e la diffusione dell’immagine turistica del Garda Trentino (la sponda nord del Lago che comprende i comuni di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole sul Garda, Dro, Drena, Tenno, Comano Terme e Ledro) attraverso la realizzazione di servizi di informazione e assistenza turistica, iniziative di marketing turistico, di progetti specifici volti a valorizzare l’offerta turistica della destinazione e del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di riferimento (www.gardatrentino.it).

Redazione Centrale TdG