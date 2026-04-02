Diesel Farm: la primavera prende vita tra vigneti, degustazioni ed esperienze all’aria aperta

L’oasi di Renzo Rosso diventa la porta d’accesso alle meraviglie naturali del territorio vicentino

Con l’arrivo della primavera, Diesel Farm si risveglia in tutta la sua energia. La tenuta agricola, situata a 300 metri di altezza e distesa su cinque colline equidistanti dai monti e dal mare, apre la stagione accogliendo gli ospiti in un paesaggio che torna a vibrare: i vigneti si colorano, la luce si fa più morbida e le colline invitano a rallentare, per lasciarsi avvolgere dalla bellezza della natura.

Nata dal profondo legame di Renzo Rosso con la vita contadina, Diesel Farm è un luogo dove il tempo assume un ritmo diverso. Qui non esistono confini, ma un grande spazio aperto che si percepisce come un mondo nel mondo. Chi arriva può inoltrarsi tra i sentieri sterrati, immergersi nel silenzio del bosco, vivere la quiete della campagna e sorprendersi davanti alla natura autentica che caratterizza ogni angolo di questo luogo magico.

La vocazione agricola è profonda e sincera: oltre alle vigne, Diesel Farm coltiva prodotti del territorio e della tradizione, assecondando il ritmo delle stagioni. Pomodori, zucchine, zucche, patate, piselli, radicchi, cetrioli, erbe aromatiche e molte altre varietà di ortaggi crescono negli orti seguendo metodi naturali, mentre gli allevamenti di vacche Limousine, capre, maiali e pecore vivono liberi e vengono nutriti senza mangimi industriali, in un equilibrio che rispetta gli animali e la terra che li ospita.

In questa oasi naturale, il cuore pulsante è la cantina, ricavata da antiche stalle ristrutturate: ambienti in cui acciaio, cemento e legno custodiscono vini che maturano lentamente, secondo ritmi impossibili da accelerare.

Per vivere da vicino questo mondo, Diesel Farm offre due percorsi, pensati come due modi diversi di entrare in contatto con la sua anima. La Green Experience è un’immersione diretta nel cuore produttivo: si attraversano cantina e barricaia, luoghi dove il tempo sembra rallentare, prima di lasciarsi guidare nella degustazione di tre etichette rappresentative, il 55 Celebrating Brut, il Bianco di Rosso e il Rosso di Rosso. La Red Experience, invece, è un viaggio più ampio e contemplativo: si parte dalla zona di produzione, si entra nella barricaia e poi si arriva tra i filari, lungo una passeggiata che svela sistemi di allevamento e filosofia agricola, per concludersi con la degustazione di cinque vini, il 55 Celebrating Brut, il RRosé, il Bianco di Rosso, il MeRRlot e il Rosso di Rosso.

Dopo la visita, la giornata può proseguire alla Cucina Diesel Farm, l’agriturismo inaugurato nel 2023, dove i piatti nascono direttamente dalla terra circostante, nel pieno rispetto della stagionalità e del chilometro zero. Qui gli ospiti possono cogliere da vicino l’approccio rispettoso che guida il lavoro della tenuta e apprezzare l’attenzione e la cura dedicate alla coltivazione e alla selezione delle materie prime.

La primavera è anche il momento ideale per esplorare i dintorni, lasciandosi guidare dai sentieri e dalle colline circostanti. Diesel Farm può diventare così il punto di partenza per scoprire percorsi come la Via dell’Acqua tra sorgive e uliveti, il cammino verso il Castello Superiore di Marostica o le strade bianche che conducono a Pianezze e Conco, perfette per camminare o pedalare immersi nella natura. Gli appassionati di bicicletta possono inoltre scegliere la Ciclabile del Brenta, ideale anche in e‑bike, o l’anello panoramico Marostica-San Luca-Valrovina; chi preferisce l’esperienza a cavallo può affidarsi ai maneggi locali per esplorare uliveti e boschi da una prospettiva diversa.

Tra orti, uliveti, vigneti e animali che vivono liberi, Diesel Farm non è solo un luogo da visitare: è un invito a rallentare. Un punto di inizio per vivere la bella stagione in connessione con la natura più autentica, riscoprendo questo angolo di territorio.

Redazione Centrale TdG