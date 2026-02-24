Diesel Farm di Renzo Rosso apre le porte al cinema

Un set d’eccezione tra le colline vicentine, per una produzione cinematografica italiana ambientata in un luogo iconico del Made in Italy

Tra le colline di Marostica, prende il via un set d’eccezione, e precisamente da Diesel Farm, quartier generale scelto per ospitare l’avvio delle riprese di “C14” (titolo provvisorio), il nuovo thriller distopico diretto da Antonello Belluco prodotto da Eriadorfilm in collaborazione con Rai Cinema, con il supporto del Ministero della Cultura. Un luogo simbolico, fortemente voluto dalla produzione, che diventa cuore pulsante di una produzione cinematografica italiana.

Ambientato in un futuro prossimo e costruito attorno al mistero della Sacra Sindone, il film intreccia complotti e poteri occulti in un’eterna lotta tra bene e male. A guidare il cast due volti amati dal grande pubblico: Raoul Bova e Ludovica Martino. La sceneggiatura porta la firma dello stesso Belluco insieme a Giuseppe De Concini.

La scelta di Diesel Farm, realtà fondata da Renzo Rosso, di accogliere un set così prestigioso, non è solo logistica ma narrativa. Il luogo diventa parte integrante del racconto: “Essere parte di un progetto cinematografico di questa rilevanza – sottolinea Rosso – è per noi motivo di grande orgoglio. La nostra realtà, immersa nella suggestiva cornice della collina di Marostica, non è solo un luogo di lavoro, ma uno spazio che ispira e riflette identità, visione e creatività: qualità che si rispecchiano anche nelle nostre scelte stilistiche. Ripeto spesso che Diesel Farm è un luogo speciale, e questo progetto ne testimonia concretamente il valore”.

Un entusiasmo confermato anche dalla produttrice Giulia Bellucco di Eriadorfilm, che ne svela le ragioni: “Ho deciso di spostare tutto il film qui dopo aver visto Diesel Farm perché non c’era nessuna location che potesse rappresentare al meglio la casa del protagonista del film e abbiamo scelto di vestire il cast Diesel perché credo che Renzo sia l’unico visionario nella moda italiana capace di guardare oltre”.

Con C14, il cinema incontra un luogo iconico del made in Italy, trasformando Diesel Farm in un set cinematografico senza precedenti.

Redazione Centrale TdG