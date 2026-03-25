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“Dialoghi a Col Brià”, il progetto culturale ideato e promosso dalla Cantina La Farra tra le colline del Conegliano Valdobbiadene

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Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al Poetry Slam che aprirà la quarta edizione di “Dialoghi a Col Brià”, il progetto culturale ideato e promosso dalla Cantina La Farra tra le colline del Conegliano Valdobbiadene. La scadenza è fissata al 31 marzo 2026, e i posti disponibili sono soltanto 20, assegnati in ordine di arrivo.

L’appuntamento è per sabato 6 giugno 2026 al Belvedere La Farra di Col Brià, a Farra di Soligo (TV), nel cuore di uno dei paesaggi vitivinicoli più evocativi d’Italia. Il tema dell’edizione 2026 è “Tra bosco e non bosco”, tratto da un verso di Andrea Zanzotto: una soglia, un margine, un continuo passaggio tra natura e cultura, memoria e futuro. A questo tema dovranno ispirarsi i testi originali portati in gara, in lingua italiana, nei dialetti locali o in forme sperimentali.

Il Poetry Slam non è solo gara: il pubblico sarà chiamato ad ascoltare, partecipare e votare, in un clima di condivisione e inclusività. Prima dell’evento, una passeggiata guidata attraverso i vigneti permetterà di raggiungere il Belvedere a piedi, immergendosi nel paesaggio collinare prima ancora che la parola prenda la scena.

Dialoghi a Col Brià 2026 proseguirà poi con una tavola rotonda partecipativa (13 giugno) e un reading poetico e sonoro (20 giugno) dedicati all’eredità di Zanzotto e al rapporto tra linguaggio, territorio e sostenibilità.

IL BANDO

LA LOCANDINA

Come partecipare a Poetry Slam

L’iscrizione al Poetry Slam del 6 giugno 2026 è libera e gratuita, fino a un massimo di 20 partecipanti, e dovrà pervenire entro il 31 marzo 2026, secondo l’ordine di arrivo.
Per iscriversi è necessario inviare i propri dati (nome e cognome, data di nascita, residenza, e-mail e numero di cellulare) alla referente per la Cantina La Farra Nerella Barazzuol all’indirizzo nerella.barazzuol@libero.it o al numero 3203586549.
I testi scritti per la prima manche dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2026. In palio buoni per l’acquisto di libri del valore di 250€ per il primo classificato, 150€ per il secondo e 100€ per il terzo.

Redazione Centrale TdG

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