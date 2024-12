Destinazione Alta Badia: vacanze invernali da sogno al Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Al Dolomiti Wellness Hotel Fanes, resort cinque stelle a San Cassiano, il lusso e la natura si incontrano per una vacanza rigenerante. Situato al centro del comprensorio Dolomiti Superski, il più grande al mondo con 1.200 chilometri di piste, è la destinazione ideale per gli amanti degli sport invernali e per concedersi momenti di benessere esclusivo, tra comfort raffinato e servizi di alto livello.

Nel cuore dell’Alta Badia, a 1.537 metri di altitudine, si trova il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, un’icona di lusso e benessere. Circondato dall’incanto delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, l’hotel rappresenta una destinazione perfetta per gli amanti dello sport invernale e della natura.

ATTIVITÀ INVERNALI NEL PARADISO DELLE DOLOMITI

L’Alta Badia, tra le più rinomate aree sciistiche al mondo, è una meta imprescindibile per chi ama vivere l’inverno all’insegna dell’avventura. Grazie al collegamento diretto con il comprensorio Dolomiti Superski, gli ospiti dell’hotel della famiglia Crazzolara possono accedere comodamente a 130 chilometri di piste, dalle celebri discese del Sellaronda e della Gran Risa fino al Plan de Corones e al ghiacciaio della Marmolada, con percorsi adatti sia ai principianti che agli sciatori esperti. Per chi cerca esperienze alternative, la zona propone anche giri in slittino, pattinaggio sul ghiaccio e romantiche gite in carrozza trainata da cavalli, ideali per godere della magia dell’inverno.

Per garantire il massimo comfort, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes mette a disposizione un bus-navetta gratuito che collega comodamente l’hotel all’impianto di risalita Piz Sorega, situato a soli 400 metri. Inoltre, gli ospiti possono usufruire di una ski room riscaldata con armadietti privati, prenotare lezioni individuali con il maestro di sci e ottenere sconti riservati sul noleggio dell’attrezzatura.

WELLNESS E SPA: UN’OASI DI RELAX PER MENTE E CORPO

Dopo una giornata sulla neve, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes invita al relax nella sua area wellness di 5.000 mq, un autentico tempio del benessere psicofisico. Gli ospiti possono godere di tre piscine riscaldate: una in giardino con vasca idromassaggio salina, una piscina coperta con getti massaggianti e la spettacolare Sky Pool adults only di 25 metri, con vista panoramica sulle Dolomiti. Completano l’offerta una palestra con attrezzi cardio e isotonici, un bagno turco, un bagno turco salino e diverse saune, tra cui la straordinaria sauna “Elements” di base cilindrica, che ruota su sé stessa regalando scorci unici sulle montagne circostanti.

Tradizione alpina e innovazione si fondono nella Fanes Spa by Caveau Beauté con trattamenti unici come il bagno di fieno che utilizza erbe benefiche raccolte a 1.800 metri per alleviare dolori articolari e muscolari, trattamenti esclusivi per la coppia tra cui il Caveau Ladine e Caveau Dolomiti. Il primo, a base di siero di latte del vicino maso di proprietà della famiglia Crazzolara consiste in un bagno in vasche di legno ricavate da grandi tronchi di castagno con massaggio rilassante al burro; il secondo combina un’esperienza di rilassamento e detox con sauna, acque benefiche di sorgente e massaggi con olio fitoterapico. Entrambi sono accompagnati da un calice di champagne, per un trattamento che coniuga il lusso al benessere. L’offerta wellness si completa con trattamenti beauty per viso e corpo e un’ampia gamma di massaggi.

SALA RISTORANTE ‘L MURIN

Con la sua cucina raffinata e un’atmosfera intima, ‘L Murin è il luogo ideale per concludere una giornata tra le Dolomiti. Ricavato da un antico mulino, il suo ambiente caldo e suggestivo, con travi in legno e pietre a vista, offre agli ospiti un viaggio gastronomico indimenticabile. Alla guida della brigata dal 2023, lo Chef Samuele Vegher crea piatti che uniscono i sapori autentici del Trentino-Alto Adige a interpretazioni moderne, utilizzando ingredienti locali e prodotti dell’orto dell’hotel.

Per la stagione invernale 2024-2025, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes propone offerte speciali che includono pernottamenti extra gratuiti e vantaggi esclusivi, come la pensione benessere e buoni per la Spa. Per i più piccoli sono previste tariffe agevolate, rendendo l’hotel una scelta perfetta anche per le vacanze in famiglia.

Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano (BZ) riaprirà le porte il 5 dicembre 2024

