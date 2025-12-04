Turismo del Gusto
Del Cambio celebra il Natale con un gesto di solidarietà

Il Natale occupa da sempre un posto speciale nella storia di Del Cambio: un momento atteso in cui bellezza, cura del dettaglio e senso di accoglienza si intrecciano per creare un’atmosfera unica.

Quest’anno questa tradizione si arricchisce di un significato ancora più profondo: gli allestimenti natalizi di alcune sale di Del Cambio saranno realizzati dagli Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV per raccogliere fondi a favore della Fondazione Maria Teresa Lavazza; risorse che saranno destinate ai progetti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, alla ricerca e all’umanizzazione dei luoghi di cura, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie in condizioni di fragilità.

La collaborazione nasce dal desiderio di trasformare un momento simbolico come il Natale in un gesto concreto di responsabilità e condivisione. La cura degli allestimenti riflette una scelta di vicinanza e sostegno che Del Cambio ha voluto dedicare alla Fondazione attraverso una donazione: un gesto pensato come impegno verso la città e verso le persone che da sempre fanno parte della storia del ristorante, e come sostegno ai valori che la Fondazione porta avanti ogni giorno.

DEL CAMBIO

Nel cuore di Torino, affacciato sulla storica piazza Carignano, esiste un luogo simbolo di una cultura e di un’eredità che attraversa i secoli, evolvendo con sensibilità e visione. Del Cambio è l’emblema di un’eccellenza che unisce storia, arte e gastronomia e di uno stile raffinato e senza tempo, nato dall’incontro di due culture, quella piemontese e quella francese.
Celebrando la bellezza, il gusto e il tempo, si articola in tre realtà complementari, che invitano ad assaporare i piaceri della vita: il Ristorante Del Cambio, una stella Michelin, istituzione gastronomica, sinonimo di storicità e raffinatezza; la Farmacia Del Cambio, laboratorio del gusto e boutique esperienziale, nata nei locali di una storica farmacia torinese del 1833; il Bar Cavour, cocktail bar dallo stile raffinato, vibrante e cosmopolita, con annessa la Stanza Verde, un fumoir intimo ed elegante.

FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA

La Fondazione Maria Teresa Lavazza, costituita nel 2021 a Torino, è la Fondazione di famiglia di Giuseppe e Francesca Lavazza, fondata in memoria della Signora Maria Teresa che, dal 1997 a luglio 2020 è stata Presidente di Adisco Piemonte. La Fondazione eredita la visione, la passione e la generosità dell’operato della Signora Maria Teresa, che negli anni ha contribuito con numerosi progetti e iniziative al progresso medico scientifico per la cura delle malattie rare e gravi mediante un sostegno concreto alla ricerca e al ripensamento dei luoghi di cura dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Un modello che ha consentito di migliorare gli spazi e garantire un costante progresso delle terapie e delle possibilità di cura delle malattie immunologiche e degenerative.

