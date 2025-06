Del Cambio celebra a Torino i The World’s 50 Best Restaurants

Del Cambio celebra i The World’s 50 Best Restaurants partecipando attivamente alla prima edizione italiana, che coinvolgerà la città di Torino in una serie di eventi, nella settimana dal 16 al 20 giugno.

L’inizio, giovedì 17 giugno, con la partecipazione del Ristorante Del Cambio alle 50 Best Signature Sessions, che avranno luogo a Torino in occasione della cerimonia del The World’s 50 Best Restaurants, prevista il 19 giugno nel capoluogo piemontese.

Il ristorante, oggi guidato dallo chef piemontese Diego Giglio, ospiterà gli chef australiani James Henry e Shaun Kelly del Le Doyenné di Saint-Vrain, ristorante alle porte di Parigi. La cena sarà un omaggio alle culture gastronomiche di questi due territori, Italia e Francia, con una proposta che celebra tradizione e materie prime, attraverso tecnica e sensibilità contemporanea, ma anche un tributo alla storia di Del Cambio, emblema di un’identità culturale che intreccia arte, cucina e territorio, frutto del dialogo secolare tra Piemonte e Francia.

La serata si aprirà con un calice di Krug Grande Cuvée 172ème édition, a sancire la collaborazione tra Del Cambio e la Maison di Champagne francese, all’insegna dell’eccellenza (menu di 6 portate con inclusi aperitivo di benvenuto, composto da un calice di Champagne e snack salati, acqua, caffè e piccola pasticceria – costo 190 euro per persona; inizio cena previsto per le ore 20:00). Partner della 50 Best Signature Session a Del Cambio: Kaviari, Resy e American Express.

Ma le attività previste in occasione dei The World’s 50 Best Restaurants all’interno di Del Cambio non riguardano solo il ristorante stellato.

A partire dal 13 giugno la Farmacia Del Cambio inserirà in carta prodotti di pasticceria ideati in occasione della manifestazione dalla pastry chef Giorgia Mazzuferi, come omaggio all’eccellenza e alla prima edizione italiana dei The World’s 50 Best Restaurants a Torino: una Monoporzione a forma di gianduiotto (icona dolce della città) con un inserto di gel e cremoso di caffè a cui è apposto un timbro di cioccolato con la data di nascita di Del Cambio, 1757; una Mignon a forma di Mole Antonelliana in 3D (simbolo di Torino) realizzata in cioccolato fondente, con all’interno sorbetto alla ciliegia; una Brioche a forma di fiore, farcita con brownies al cioccolato fondente e marmellata di frutti rossi, con timbro 1757 al cioccolato.

Per la parte salata, lo chef della Farmacia Del Cambio e del Bar Cavour, Vittorio Di Palma, propone invece un Bao in stile piemontese: un pane al vapore con vitello tonnato, insalata e polvere di capperi, rivisitazione in chiave contemporanea di uno dei piatti simbolo della città.

Durante la settimana dei The World’s 50 Best Restaurants, la Farmacia Del Cambio proporrà anche due bevande inedite, il Caffè Noisette (Caffè Nitro Paraiso realizzato con latte vegetale e cremoso alla nocciola) e lo storico Biancamenta preparato con Vermouth del Professore bianco, infuso alla menta fresca e servito con un top di soda.

Dal 16 al 18 giugno il Bar Cavour, che si trova sopra il ristorante Del Cambio vedrà l’Head Barman Marco Torre, alle prese con tre serate evento accompagnate da dj set. Il via lunedì 16, dalle ore 18:30, con la guest The Wilde, il prestigioso club di Milano, per un aperitivo in partnership con Amaro Lucano e Mancino Vermouth; martedì 17, a partire dalle ore 21:30, è all’insegna della guest in partnership con Campari, con il bartender Daniele Dalla Pola, tra i protagonisti indiscussi della new wave Tiki internazionale; mercoledì 18, dalle 18:30, il Bar Cavour ospiterà una serata a tema Paloma, in partnership con Three Cents.

Del Cambio

Piazza Carignano, 2 – Torino

www.delcambio.it

