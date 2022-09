Degustando: 10 Chef al Villaggio Narrante di Fontanafredda

Sabato 10 settembre, a partire dalle 12:30, Degustando torna nelle Langhe per un pranzo speciale. 10 Chef, di cui 6 stellati Michelin, prepareranno 10 piatti accompagnati da altrettante specialità del territorio, vini e drink. Il tutto nella regale cornice del Villaggio Narrante di Fontanafredda, in occasione della Festa della Vendemmia.

A settembre, l’estate non è ancora finita, anzi: diventa più bella! Il clima si fa più mite, il cielo più azzurro e il sole illumina i colori caldi che anticipano l’autunno. È quella stagione, insomma, perfetta per un pranzo fuori porta, da trascorrere in compagnia gustando una delle tante cucine che i ristoranti piemontesi hanno da offrire.

Degustando ha voluto riunire 10 di queste cucine in una delle Tenute più affascinanti del Piemonte, Fontanafredda, acquistata nel 1858 dal Re Vittorio Emanuele e donata da quest’ultimo alla sua seconda moglie, la “Bela Rusin”. Fu uno dei due figli della coppia, Emanuele Alberto, a trasformare la Tenuta in un’azienda vitivinicola prima e in una comunità di persone poi, un vero e proprio villaggio che oggi racconta sé stesso a partire dai suoi luoghi più rappresentativi come la cantina, il ristorante e l’hotel diffuso.

Sarà proprio qui che sabato 10 settembre, a partire dalle ore 12:30, 10 Chef, tra cui 6 stellati Michelin, si riuniranno per condurre gli ospiti lungo un percorso gastronomico in 10 piatti, in occasione della tradizione Festa della Vendemmia.

I protagonisti saranno:

Ugo Alciati, Guido Ristorante , con Pan brioche, faraona, fegatini e riduzione al marsala

, con Pan brioche, faraona, fegatini e riduzione al marsala Andrea Larossa, Ristorante Larossa , con Risotto Acquerello al gorgonzola, salsa miso e yuzu e capperi

, con Risotto Acquerello al gorgonzola, salsa miso e yuzu e capperi Walter Ferretto, Il Cascinalenuovo , con Petto di galletto, limone, acciuga del Cantabrico, cipollina all’agro

, con Petto di galletto, limone, acciuga del Cantabrico, cipollina all’agro Giuseppe Lopresti, Osteria Arborina , con Gambero rosso di Mazara, acqua di pomodoro, maionese al basilico e terra di olive disidratate

, con Gambero rosso di Mazara, acqua di pomodoro, maionese al basilico e terra di olive disidratate Francesco Marchese, FRE R é va , con Foglia di shiso in tempura, uova di luccio affumicate e maionese al levistico

, con Foglia di shiso in tempura, uova di luccio affumicate e maionese al levistico Emin Haziri, Cannavacciuolo Bistrot Torino

Antonio Romano, Spazio7 , con Seppia in umido

, con Seppia in umido Enzo Barillà, Eragoffi , con Plin, Blu e uova di trota

, con Plin, Blu e uova di trota Alfonso Russo, 1 , con Sgombro marinato, scarola alla partenopea, frisella, colatura di mozzarella di bufala affumicata

, con Sgombro marinato, scarola alla partenopea, frisella, colatura di mozzarella di bufala affumicata Stefano Sforza, Opera, con Gazpacho di pomodoro nero, pesche e pane

Nel Villaggio Narrante di Fontanafredda verranno allestite delle vere e proprie isole gourmet in cui gli Chef racconteranno e serviranno al pubblico i piatti studiati per la serata, mentre alcuni dei più conosciuti produttori di eccellenze del territorio faranno degustare i loro prodotti migliori.

Non saranno da meno i grandi vini e i cocktail che accompagneranno le proposte gastronomiche.

Le etichette saranno selezionate tra le migliori referenze della Tenuta Fontanafredda, mentre i cocktail, realizzati da bartender professionisti, saranno miscelati con i prodotti Onesti Group, Lurisia e Amaro Mentha.

Una giornata, insomma, che promette di declinare in forma di street food l’alta cucina, come da tradizione di Degustando, accompagnando gli ospiti in un percorso attraverso la grande enogastronomia italiana in tutte le sue sfaccettature.

Tra i grandi produttori che parteciperanno alla serata troveremo:

Eataly

Pariani

Caseificio Gennari 1953

La Perla di Torino

Renatino a Tutta Ciccia

Azienda Agricola Biologica Claudio Olivero

Dammann Fréres

INFO & PRENOTAZIONI

Dopo l’evento sarà possibile partecipare alle numerose attività previste in occasione della Festa della Vendemmia.

Degustando è un evento itinerante, non sono quindi previsti posti a sedere, ma solo sedute sparse.

Per maggiori informazioni: info@tobevents.it – 0111947875

