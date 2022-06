Dartigalongue, storica maison di Bas Armagnac, entra nel mondo della mixologia

La famiglia DARTIGALONGUE produce Armagnac artigianali dal 1838 a Nogaro nel Bas Armagnac (prima regione della denominazione Armagnac).

L’idea di proporre dei Bas-Armagnac interamente dedicati al mondo della mixologia nasce qualche anno fa, per rispondere alle esigenze dei bartender e per la curiosità di impiegare nella miscelazione di qualità dei distillati raffinati e persistenti.

La nuova gamma include due prodotti, estremamente diversi nello stile, molto fruttati e con una gradazione alcolica superiore a 40° così da sprigionare ancora più intensità. Entrambi enfatizzano l’arte della “distillazione Armagnac” realizzata in piccoli alambicchi artigianali.

BAS-ARMAGNAC UN-OAKED

Si tratta di un Bas-Armagnac che rientra nella denominazione Blanche Armagnac: all’uscita dall’alambicco, l’acquavite bianca, che ha un volume di 58°, viene posta in tini di acciaio inox per una maturazione di almeno 3 mesi, durante la quale la gradazione viene lentamente ridotta a 43,2° aggiungendo acqua

demineralizzata. Il nome Un-oaked significa che l’acquavite non è stata a contatto con la botte di rovere.

Al naso, sottili note di pera, mela e fiori bianchi. Al palato è molto ampio, dalla texture oleosa e un finale di mandorla dolce. Da degustare puro, con ghiaccio, con una tonica o miscelato.

BLANCHE TONIC: 5 cl Dartigalongue UN-OAKED, Acqua tonica

DARTI SPRITZ: 3 cl Dartigalongue UN-OAKED, 4 cl Apérol,

Prosecco o Champagne

NOGARONI: 4 cl Dartigalongue UN-OAKED, 3 cl Martini Rosso,

3 cl Campari

BAS-ARMAGNAC DRY CELLAR

Dartigalongue è una delle rare Case di Armagnac ad avere le cosiddette cantine “areate”. Situate in alto sotto i tetti, sono soggette a forti escursioni termiche tra

(40°C) e l’inverno (3°C). Questo permette di ottenere acquaviti pure e tese, dal carattere deciso. Gli Armagnac più giovani utilizzati nella composizione della miscela Dry-Cellar sono invecchiati per più di 2 anni e hanno quindi vissuto diversi cicli estate/inverno con notevoli variazioni termiche.

Al naso, note delicate di vaniglia, prugna e pesca. Al palato è intenso e deciso, il finale è caratterizzato dalle spezie. Da gustare puro, con ghiaccio o in miscelazione.

PORTHOS NECK: 5 cl Dartigalongue DRY-CELLAR, Ginger Ale, 3 gocce di

Angostura.

DARTI PUNCH: 5 cl Dartigalongue DRY-CELLAR, 1 goccia di estratto di vaniglia,

1 cl di crema di pesca, 1 cl di sciroppo di zucchero, 1,5 cl succo di limone, acqua

gasata.

BRANDY CRUSTA: 5 cl Dartigalongue DRY-CELLAR, 1,5 Cointreau, 1,5 cl

Maraschino, 1,5 cl succo di limone.

Distribuito da SAGNA: www.sagna.it

Redazione Centrale TdG