Dalla montagna dell’Alto Adige alla tavola: l’estate di Nals Margreid attraverso tre vini iconici

– Redazione Centrale TdG –

Sirmian, Mantele e Punggl accompagnano la tavola estiva con tre interpretazioni della montagna altoatesina nel calice. Un percorso tra vini, abbinamenti gastronomici e visite in cantina per scoprire l’identità di Nals Margreid.

C’è un modo per raccontare l’estate in Alto Adige che passa dal bicchiere prima ancora che dal piatto. È quello di Nals Margreid, cantina di Nalles che interpreta la stagione calda attraverso tre etichette simbolo della propria identità: Sirmian, Mantele e Punggl. Tre vini, tre parcelle diverse e un’unica visione, capace di unire freschezza alpina, precisione stilistica e vocazione gastronomica. Ogni vino nasce da una parte precisa dell’Alto Adige, con la sua altitudine, la sua esposizione e il suo suolo, raccontando una sfumatura dell’anima di Nals Margreid e accompagnando la tavola estiva lungo un percorso fatto di aperitivi, primi, secondi e momenti conviviali.

TRE VINI PER LA TAVOLA ESTIVA

Il racconto inizia con Sirmian, Pinot Bianco che nasce sopra Nalles, tra i 500 e i 700 metri di altitudine, dove la montagna regala freschezza, sapidità e una tensione minerale riconoscibile. Al naso emergono note di pompelmo rosa, kiwi ed erbe di montagna, mentre al palato il sorso è pieno, fresco e persistente. È il compagno ideale di piatti di mare come spaghetti alle vongole o alle sarde, zuppe di pesce bianco e crudi, grazie alla sua capacità di dialogare con la sapidità del mare senza coprirne l’eleganza. Si prosegue con Mantele, Sauvignon che cresce intorno alla cantina, nel cuore di Nalles, su terreni di ghiaia calcarea e porfido: un vino verticale, dalle note vegetali, di agrumi e fiori di sambuco, con un finale sapido e lievemente speziato. Perfetto con risotti agli agrumi o alla zucca, pasta al pesto, crostacei, crudi di mare e asparagi, esprime una freschezza capace di valorizzare le preparazioni più immediate dell’estate. Il terzo passaggio è affidato a Punggl, 100% Pinot Grigio che nasce a sud di Magrè tra i 220 e i 250 metri sul livello del mare. Il clima mediterraneo e l’Ora, il vento caldo che risale dal Lago di Garda nel pomeriggio, favoriscono una maturazione piena delle uve. Dal colore giallo paglierino intenso, con note di purea d’albicocca e timo fresco, è un vino pieno e profondo caratterizzato da una buona acidità e sapidità, ideale con polpo alla griglia con patate ed erbe aromatiche, verdure ripiene, dolmades e piatti mediterranei.

LA CANTINA COME LUOGO DI SCOPERTA

Nals Margreid apre le porte della cantina per visite guidate, degustazioni e momenti di approfondimento dedicati ai vini dell’azienda. L’enoteca Vinoteque 1764 è il luogo in cui la storia e l’identità di Nals Margreid prendono forma: uno spazio dedicato alla scoperta delle etichette simbolo della cantina e dei luoghi in cui nascono vini come Sirmian, Mantele e Punggl.

Sirmian, Mantele e Punggl accompagnano la tavola estiva con tre interpretazioni della montagna altoatesina nel calice. Un percorso tra vini, abbinamenti gastronomici e visite in cantina per scoprire l’identità di Nals Margreid.

C’è un modo per raccontare l’estate in Alto Adige che passa dal bicchiere prima ancora che dal piatto. È quello di Nals Margreid, cantina di Nalles che interpreta la stagione calda attraverso tre etichette simbolo della propria identità: Sirmian, Mantele e Punggl. Tre vini, tre parcelle diverse e un’unica visione, capace di unire freschezza alpina, precisione stilistica e vocazione gastronomica. Ogni vino nasce da una parte precisa dell’Alto Adige, con la sua altitudine, la sua esposizione e il suo suolo, raccontando una sfumatura dell’anima di Nals Margreid e accompagnando la tavola estiva lungo un percorso fatto di aperitivi, primi, secondi e momenti conviviali.